Διπλή σεισμική δόνηση ανοιχτά του Λασιθίου

Διπλή σεισμική δόνηση ταρακούνησε τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα (14/4) τους κατοίκους του Λασιθίου της Κρήτης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η πρώτη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:59 το πρωί.
Το επίκεντρο του σεισμού, εντοπίστηκε 19 χλμ. Νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 12,9χλμ.
Ένα λεπτό αργότερα στις 6:00 έγινε δεύτερος σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακα ρίχτερ, στην ίδια περιοχή και με εστιακό βάθος 4,7χλμ.
