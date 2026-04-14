Διπλή σεισμική δόνηση ανοιχτά του Λασιθίου

Διπλή σεισμική δόνηση ταρακούνησε τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα (14/4) τους κατοίκους του Λασιθίου της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η πρώτη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 5:59 το πρωί.

Το επίκεντρο του σεισμού, εντοπίστηκε 19 χλμ. Νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 12,9χλμ.

Ένα λεπτό αργότερα στις 6:00 έγινε δεύτερος σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακα ρίχτερ, στην ίδια περιοχή και με εστιακό βάθος 4,7χλμ.

