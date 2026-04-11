«Πράσινο φως» για τον ρουκετοπόλεμο στο Βροντάδο της Χίου – Επιπλέον μέτρα ασφαλείας μετά το ατύχημα

Τέλος στην αβεβαιότητα που είχε επικρατήσει τις τελευταίες ημέρες γύρω από τη διεξαγωγή του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο της Χίου έβαλαν οι αρχές, επιτρέποντας να γίνει κανονικά το έθιμο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 18:00 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου θα γίνει η κοινή παρέλαση των συνεργείων του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, με αφετηρία το Πετροκάραβο. Όπως αναφέρει το politischios.gr, αυτή η κίνηση δείχνει ότι ξεκινά ουσιαστικά η τελική προετοιμασία πριν από τη βραδιά της Ανάστασης.

Στη συνέχεια, τα συνεργεία θα πάνε στα σημεία απ’ όπου θα γίνουν οι ρίψεις, ώστε να οργανωθεί ο ρουκετοπόλεμος όπως έχει σχεδιαστεί. Έχουν προβλεφθεί και κάποιες παύσεις για λόγους ασφάλειας, ώστε να μπορεί ο κόσμος να μετακινηθεί πιο εύκολα: από τις 22:30 έως τις 23:00 και ξανά στις 00:15, για να μπορέσουν οι πιστοί να πάνε στις εκκλησίες.

Η απόφαση αυτή έβαλε τέλος στην ένταση των προηγούμενων ημερών, όπου υπήρχαν πολλές συζητήσεις, αντιδράσεις και συγκεντρώσεις κατοίκων που ανησυχούσαν για το αν θα γίνει το έθιμο και κάτω από ποιες συνθήκες.

Το ατύχημα που προηγήθηκε

Το βράδυ της περασμένης Κυριακής, πέντε άτομα που τραυματίστηκαν σε χώρο παρασκευής ρουκετών στον Βροντάδο μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Χίου. Η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις και οδήγησε τους εμπλεκόμενους ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ την ίδια στιγμή συγκεντρώθηκε πλήθος πολιτών έξω από το κτήριο, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τους κατηγορούμενους.

Όσον αφορά την κατάσταση των τραυματιών, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, Νίκο Σμυρνιούδη, «τα εγκαύματα φτάνουν έως και δευτέρου βαθμού και καλύπτουν μέχρι και το 50% της συνολικής επιφάνειας του σώματος».

Διαβάστε επίσης:

