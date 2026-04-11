ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 16:47
11.04.2026 15:41

«Πράσινο φως» για τον ρουκετοπόλεμο στο Βροντάδο της Χίου – Επιπλέον μέτρα ασφαλείας μετά το ατύχημα

11.04.2026 15:41
Τέλος στην αβεβαιότητα που είχε επικρατήσει τις τελευταίες ημέρες γύρω από τη διεξαγωγή του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο της Χίου έβαλαν οι αρχές, επιτρέποντας να γίνει κανονικά το έθιμο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 18:00 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου θα γίνει η κοινή παρέλαση των συνεργείων του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, με αφετηρία το Πετροκάραβο. Όπως αναφέρει το politischios.gr, αυτή η κίνηση δείχνει ότι ξεκινά ουσιαστικά η τελική προετοιμασία πριν από τη βραδιά της Ανάστασης.

Στη συνέχεια, τα συνεργεία θα πάνε στα σημεία απ’ όπου θα γίνουν οι ρίψεις, ώστε να οργανωθεί ο ρουκετοπόλεμος όπως έχει σχεδιαστεί. Έχουν προβλεφθεί και κάποιες παύσεις για λόγους ασφάλειας, ώστε να μπορεί ο κόσμος να μετακινηθεί πιο εύκολα: από τις 22:30 έως τις 23:00 και ξανά στις 00:15, για να μπορέσουν οι πιστοί να πάνε στις εκκλησίες.

Η απόφαση αυτή έβαλε τέλος στην ένταση των προηγούμενων ημερών, όπου υπήρχαν πολλές συζητήσεις, αντιδράσεις και συγκεντρώσεις κατοίκων που ανησυχούσαν για το αν θα γίνει το έθιμο και κάτω από ποιες συνθήκες.

Το ατύχημα που προηγήθηκε

Το βράδυ της περασμένης Κυριακής, πέντε άτομα που τραυματίστηκαν σε χώρο παρασκευής ρουκετών στον Βροντάδο μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Χίου. Η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις και οδήγησε τους εμπλεκόμενους ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ την ίδια στιγμή συγκεντρώθηκε πλήθος πολιτών έξω από το κτήριο, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τους κατηγορούμενους.

Όσον αφορά την κατάσταση των τραυματιών, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, Νίκο Σμυρνιούδη, «τα εγκαύματα φτάνουν έως και δευτέρου βαθμού και καλύπτουν μέχρι και το 50% της συνολικής επιφάνειας του σώματος».

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρό 3χρονο παιδί μετά από σφοδρή σύγκρουση ταξί με αυτοκίνητο

Fuel Pass: Απατεώνες στέλνουν παραπλανητικά SMS για να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς – Πώς να μην «την πατήσετε»

Σαλαμίνα: Κατασχέθηκαν πάνω από 2.000 κροτίδες και φωτοβολίδες – Πέντε συλλήψεις (photos/video)





Αναπάντεχο τουριστικό αξιοθέατο η εκκλησία με κλίση 17 μοιρών στα Τρίκαλα (Video)

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Μαζί μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές»

Μήνυμα Μητσοτάκη για το Πάσχα: «Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας»

Ο Τραμπ κάνει και τον… πωλητή: Έχουμε το καλύτερο και πιο «γλυκό πετρέλαιο» του κόσμου – Σας περιμένουμε

Η ισραηλινή εταιρεία Black Cube επιβεβαιώνει μαζικές υποκλοπές στην Κύπρο για την «αποκάλυψη της διαφθοράς»

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

Jo Malone: H πώληση στην Estée Lauder, το λάθος με τη ρήτρα που απαγορεύει την χρήση του ονόματός της και η αγωγή των 200.000 λιρών

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» - «Ήταν αλλού»

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 16:42
ropoto
ΕΛΛΑΔΑ

Αναπάντεχο τουριστικο αξιοθέατο η εκκλησία με κλίση 17 μοιρών στα Τρίκαλα (Video)

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Μαζί μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές»

kyriakos_mitsotakis_new_060426
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μητσοτάκη για το Πάσχα: «Το φως κερδίζει το σκοτάδι – Θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με τη συνοχή της κοινωνίας μας»

1 / 3