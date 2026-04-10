search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 14:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Χίος: Στον «αέρα» μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο ο ρουκετοπόλεμος – Αδιέξοδο στη σύσκεψη των ρουκετατζήδων

ROUKETOPOLEMOS

Πολύ πιθανό είναι να μην πραγματοποιηθεί φέτος το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο Χίου καθώς οι δύο πλευρές που κάθε χρόνο πραγματοποιούν αυτό το φαντασμαγορικό -και συνάμα επικίνδυνο- έθιμο, δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τα μέτρα ασφαλείας.

Με την ΕΛΑΣ να έχει προχωρήσει σε επτά συλλήψεις που σχετίζονται με τον ρουκετοπόλεμο και τα μέτρα να έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ, οι ρουκετατζήδες αποφάσισαν να κάνουν χθες το βράδυ σύσκεψη για να δουν κατά το πόσο είναι ασφαλές να συνεχιστεί η παράδοση.

Δεν κατέληξαν όμως σε απόφαση και μέχρι αύριο, Μεγάλο Σάββατο, το απόγευμα, θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα συνεχιστεί η παραδοση, η οποία προσελκύει και πλήθη από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με το politischios, το κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση ήταν βαρύ, με βασικό σημείο προβληματισμού τις έντονες πιέσεις και τους συνεχείς ελέγχους από πλευράς Αστυνομίας. 

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις μέχρι τώρα διεργασίες είναι ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν το βράδυ της Ανάστασης θα πραγματοποιηθεί ή όχι ο ρουκετοπόλεμος. Παράλληλα, αυτό που τους προβληματίζει είναι το αν τελικά πραγματοποιηθεί ο ρουκετοπόλεμος, κάτω από ποιες συνθήκες θα γίνει η ρίψη και με τι μέτρα προστασίας.

Ο ρουκετοπόλεμος φέρνει έσοδα στην τοπική κοινωνία, ωστόσο οι κάτοικοι έχουν διαμαρτυρηθεί καθώς κάθε χρόνο προκαλούνται ζημιές σε περιουσίες καθώς η ρίψη ρουκετών γινόταν ανεξέλεγκτα. 

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη για ναρκωτικά εγγονή πασίγνωστου πολιτικού που δεν βρίσκεται στη ζωή

Πειραιάς: Συνελήφθη 25χρονος σε φέρι μποτ με καπνογόνα, κάνναβη, πυροτεχνήματα και ρουκέτες αλεξιπτώτου

Θεσσαλονίκη: 23χρονη προσποιούμενη τη λογίστρια προσπάθησε να αποσπάσει 15.000 ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνέλαβαν 66χρονο για όπλα και ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 461 φυσίγγια

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τραυματίστηκε 15χρονος στο χέρι από πυροτεχνήματα

beirut-3274
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει σε σαμποτάζ της εκεχειρίας το Ισραήλ – «Καμία συμφωνία με την Χεζμπολάχ» λέει παρά τις πιέσεις – Live οι εξελίξεις

naftiko-tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία πραγματοποίησε στρατιωτική άσκηση «Γαλάζια πατρίδα» σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο με πραγματικά πυρά (video)

kreata_katasxesi_1004_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Κατασχέθηκαν 11 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων – Πρόστιμα ύψους 245.000 ευρώ (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
barbakeios kreata
ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ μάρκετ - Μεγάλη Παρασκευή 2026: Το ωράριο για τα καταστήματα σήμερα

makaronia-new
ΥΓΕΙΑ

Νηστεία: Τρία νόστιμα πιάτα χωρίς λάδι

jo malone
LIFESTYLE

Jo Malone: H πώληση στην Estée Lauder, το λάθος με τη ρήτρα που απαγορεύει την χρήση του ονόματός της και η αγωγή των 200.000 λιρών

natasha lyonne
LIFESTYLE

Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» - «Ήταν αλλού»

mark route new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί ο Τραμπ συγκρούστηκε με τον Ρούτε -Το παρασκήνιο της έντασης στο ΝΑΤΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

beirut-3274
ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3