Χίος: Στον «αέρα» μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο ο ρουκετοπόλεμος – Αδιέξοδο στη σύσκεψη των ρουκετατζήδων

Πολύ πιθανό είναι να μην πραγματοποιηθεί φέτος το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο Χίου καθώς οι δύο πλευρές που κάθε χρόνο πραγματοποιούν αυτό το φαντασμαγορικό -και συνάμα επικίνδυνο- έθιμο, δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τα μέτρα ασφαλείας.

Με την ΕΛΑΣ να έχει προχωρήσει σε επτά συλλήψεις που σχετίζονται με τον ρουκετοπόλεμο και τα μέτρα να έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ, οι ρουκετατζήδες αποφάσισαν να κάνουν χθες το βράδυ σύσκεψη για να δουν κατά το πόσο είναι ασφαλές να συνεχιστεί η παράδοση.

Δεν κατέληξαν όμως σε απόφαση και μέχρι αύριο, Μεγάλο Σάββατο, το απόγευμα, θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα συνεχιστεί η παραδοση, η οποία προσελκύει και πλήθη από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με το politischios, το κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση ήταν βαρύ, με βασικό σημείο προβληματισμού τις έντονες πιέσεις και τους συνεχείς ελέγχους από πλευράς Αστυνομίας.

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις μέχρι τώρα διεργασίες είναι ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν το βράδυ της Ανάστασης θα πραγματοποιηθεί ή όχι ο ρουκετοπόλεμος. Παράλληλα, αυτό που τους προβληματίζει είναι το αν τελικά πραγματοποιηθεί ο ρουκετοπόλεμος, κάτω από ποιες συνθήκες θα γίνει η ρίψη και με τι μέτρα προστασίας.

Ο ρουκετοπόλεμος φέρνει έσοδα στην τοπική κοινωνία, ωστόσο οι κάτοικοι έχουν διαμαρτυρηθεί καθώς κάθε χρόνο προκαλούνται ζημιές σε περιουσίες καθώς η ρίψη ρουκετών γινόταν ανεξέλεγκτα.

