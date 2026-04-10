Πειραιάς: Συνελήφθη 25χρονος σε φέρι μποτ με καπνογόνα, κάνναβη, πυροτεχνήματα και ρουκέτες αλεξιπτώτου

Στελέχη της ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συνέλαβαν έναν 25χρονο για κατοχή ναρκωτικών και επικίνδυνων πυροτεχνικών υλικών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες χθες, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών, από την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και το Γραφείο Ασφάλειας του λιμεναρχείου Πειραιά, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου.

Ο 25χρονος εντοπίστηκε εντός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, έχοντας στη χειραποσκευή του μία πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 11,1 γραμμαρίων. Παράλληλα, στην κατοχή του βρέθηκε σημαντική ποσότητα πυροτεχνικών και φωτοβολίδων, και συγκεκριμένα έξι ναυτικές ρουκέτες αλεξιπτώτου, πέντε καπνογόνα χειρός, δύο πυροτεχνήματα και ένα καπνογόνο ημέρας τύπου «βαρελάκι».

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και πυροτεχνημάτων.

Θεσσαλονίκη: 23χρονη προσποιούμενη τη λογίστρια προσπάθησε να αποσπάσει 15.000 ευρώ

Συναγερμός στο Ωραιόκαστρο: Αρκούδα εμφανίστηκε κοντά σε κατοικημένες περιοχές – Έκτακτη ανακοίνωση από τον Δήμο

Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που προσβλήθηκε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα