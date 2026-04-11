Fuel Pass: Απατεώνες στέλνουν παραπλανητικά SMS για να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς – Πώς να μην «την πατήσετε»

Οι επιτήδειοι βρήκαν τρόπο να εκμεταλλευτούν και το Fuel Pass για να κλέψουν προσωπικά στοιχεία και να ξαφρίσουν τραπεζικούς λογαριασμούς

Τα μαζικά ψευδή μηνύματα εμφανίζονται ψευδώς ως επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Κυβέρνησης για το μέτρο του Fuel Pass.

Σε αυτά, οι απατεώνες χρησιμοποιούν την ταυτότητα της πλατφόρμας gov.gr και καλούν τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο προκειμένου δήθεν να «ενεργοποιήσουν» την κάρτα Fuel Pass III, ώστε να λάβουν την κρατική οικονομική ενίσχυση.

Μάλιστα το μήνυμα δημιουργεί το αίσθημα του επείγοντος, αναφέροντας ότι η μη άμεση ενέργεια θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.

Ο σύνδεσμος, ωστόσο, δεν οδηγεί σε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα αλλά σε κακόβουλη σελίδα που επιχειρεί να αποσπάσει προσωπικά δεδομένα, όπως τραπεζικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης.

Οπότε, η λύση είναι απλή, δεν κάνουμε ποτέ κλικ σε συνδέσμους μηνυμάτων, όσο αληθοφανείς κι αν φαίνονται.

Διαβάστε επίσης:

