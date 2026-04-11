Όλα έτοιμα για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα και την Κύπρο

Αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του Αγίου Φωτός στη χώρα μας, μετά το άνοιγμα των Αγίων Τόπων στην παλιά πόλη των Ιεροσολύμων, έπειτα από 41 ημέρες.

Με κατάνυξη οι πιστοί πέρασαν τα πέτρινα τείχη και προσευχήθηκαν χθες για την ειρήνη στην περιοχή, ενώ η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως θα διαφυλάξει με πολύ αυστηρά μέτρα την ασφάλεια των πιστών στην Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ενημέρωσε τους πρέσβεις των ενδιαφερόμενων κρατών ότι αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί κανονικά η Τελετή σήμερα, Μεγάλο Σάββατο.

Από τη στιγμή που το Ιράν έχει σταματήσει τις εκτοξεύσεις πυραύλων κρίθηκε πως είναι ασφαλές να πραγματοποιηθεί η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει στις αρχές της εβδομάδας πως η τελετή θα γίνει με μέτρα ασφαλείας, επιτρέποντας την παρουσία ως και 50 ατόμων.

Η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι και φέτος θα εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ, ακόμα και σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

«Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα αναχωρήσουμε με ειδική πτήση για το Τελ Αβίβ και από εκεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μετά την τελετή, ο Πατριάρχης θα παραδώσει σε σύντομη τελετή το Άγιο Φως στην ελληνική αποστολή. Η επιστροφή στην Αθήνα θα γίνει με κυβερνητικό αεροσκάφος, με εκτιμώμενη άφιξη γύρω στις 19:00, ώστε να προλάβουν οι αεροπορικές εταιρείες να το διανείμουν σε όλη τη χώρα πριν τα μεσάνυχτα.

Άγιο Φως: Από την Αθήνα σε όλη την Ελλάδα

Μόλις το Άγιο Φως φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», θα διανεμηθεί μέσω προγραμματισμένων και έκτακτων ειδικών πτήσεων των AEGEAN και Olympic Air σε 11 προορισμούς.

Οι πτήσεις έχουν ως εξής:

Αθήνα – Ζάκυνθος: ΟΑ 052, 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Α3 126, 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα: Α3 166, 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος: ΟΑ 3000 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:15

Αθήνα – Λήμνος: Α3 266, 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος: ΟΑ 3004 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:30

Σάμος – Κως: ΟΑ 3004, 20:50 – 21:30

Αθήνα – Χίος: Α3 278, 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα: Α3 154, 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος: ΟΑ 3002 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:40

Βόλος – Κεφαλονιά: ΟΑ 3002, 21:00 – 21:50

Με αυτόν τον τρόπο, το Άγιο Φως θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας ότι οι πιστοί θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη σημαντική τελετή και να βιώσουν τη μαγεία της μεγάλης γιορτής.

Στην Κύπρο με ειδική πτήση της AEGEAN το Άγιο Φως

Με έκτακτη ειδική πτήση της AEGEAN θα ταξιδέψει το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, μεταφέροντας σε κάθε γωνιά του νησιού το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, η άφιξη της πτήσης στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας από το Τελ Αβίβ αναμένεται στις 17:00 συνοδεία εκπροσώπων της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο που θα μεριμνήσουν για την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του στις εκκλησίες.

