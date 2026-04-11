ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 10:08
11.04.2026 07:21

Όλα έτοιμα για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα και την Κύπρο

11.04.2026 07:21
Αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του Αγίου Φωτός στη χώρα μας, μετά το άνοιγμα των Αγίων Τόπων στην παλιά πόλη των Ιεροσολύμων, έπειτα από 41 ημέρες.

Με κατάνυξη οι πιστοί πέρασαν τα πέτρινα τείχη και προσευχήθηκαν χθες για την ειρήνη στην περιοχή, ενώ η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως θα διαφυλάξει με πολύ αυστηρά μέτρα την ασφάλεια των πιστών στην Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ενημέρωσε τους πρέσβεις των ενδιαφερόμενων κρατών ότι αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί κανονικά η Τελετή σήμερα, Μεγάλο Σάββατο.

Από τη στιγμή που το Ιράν έχει σταματήσει τις εκτοξεύσεις πυραύλων κρίθηκε πως είναι ασφαλές να πραγματοποιηθεί η τελετή στον Ναό της Αναστάσεως.

Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει στις αρχές της εβδομάδας πως η τελετή θα γίνει με μέτρα ασφαλείας, επιτρέποντας την παρουσία ως και 50 ατόμων.

Η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι και φέτος θα εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ, ακόμα και σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

«Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα αναχωρήσουμε με ειδική πτήση για το Τελ Αβίβ και από εκεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μετά την τελετή, ο Πατριάρχης θα παραδώσει σε σύντομη τελετή το Άγιο Φως στην ελληνική αποστολή. Η επιστροφή στην Αθήνα θα γίνει με κυβερνητικό αεροσκάφος, με εκτιμώμενη άφιξη γύρω στις 19:00, ώστε να προλάβουν οι αεροπορικές εταιρείες να το διανείμουν σε όλη τη χώρα πριν τα μεσάνυχτα.

Άγιο Φως: Από την Αθήνα σε όλη την Ελλάδα

Μόλις το Άγιο Φως φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», θα διανεμηθεί μέσω προγραμματισμένων και έκτακτων ειδικών πτήσεων των AEGEAN και Olympic Air σε 11 προορισμούς.

Οι πτήσεις έχουν ως εξής:

Αθήνα – Ζάκυνθος: ΟΑ 052, 19:30 – 20:50
Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Α3 126, 20:10 – 21:05
Αθήνα – Ιωάννινα: Α3 166, 20:10 – 21:25
Αθήνα – Μύκονος: ΟΑ 3000 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:15
Αθήνα – Λήμνος: Α3 266, 19:50 – 20:50
Αθήνα – Σάμος: ΟΑ 3004 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:30
Σάμος – Κως: ΟΑ 3004, 20:50 – 21:30
Αθήνα – Χίος: Α3 278, 20:35 – 21:25
Αθήνα – Καβάλα: Α3 154, 20:00 – 21:15
Αθήνα – Βόλος: ΟΑ 3002 (έκτακτη πτήση), 19:30 – 20:40
Βόλος – Κεφαλονιά: ΟΑ 3002, 21:00 – 21:50
Με αυτόν τον τρόπο, το Άγιο Φως θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας ότι οι πιστοί θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη σημαντική τελετή και να βιώσουν τη μαγεία της μεγάλης γιορτής.

Στην Κύπρο με ειδική πτήση της AEGEAN το Άγιο Φως

Με έκτακτη ειδική πτήση της AEGEAN θα ταξιδέψει το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, μεταφέροντας σε κάθε γωνιά του νησιού το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, η άφιξη της πτήσης στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας από το Τελ Αβίβ αναμένεται στις 17:00 συνοδεία εκπροσώπων της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο που θα μεριμνήσουν για την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του στις εκκλησίες.

Διαβάστε επίσης

Έξοδος Πάσχα: 320.000 οχήματα έφυγαν σε δύο ημέρες – «Βούλιαξαν» δρόμοι, λιμάνια και ΚΤΕΛ

Κρήτη: Στη φυλακή ο καθηγητής μουσικής για ασέλγεια σε 14χρονη μαθήτριά του

Στο αυτόφωρο δικάζεται το Μ. Σάββατο η εγγονή του πολιτικού που συνελήφθη με ναρκωτικά

Στις 24 Απριλίου η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα

Συνεχίζεται με μικρότερη ένταση η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής

Θεσσαλονίκη: Χαμός για την μαγειρίτσα – Τη στέλνουν κατεψυγμένη και στο εξωτερικό

Μέσα Μεταφοράς: Τα τελευταία δρομολόγια σήμερα, Μεγάλο Σάββατο – Πώς θα κινηθούν μέχρι την Τρίτη του Πάσχα

«Συγκινήθηκα για το προσωπικό του ΕΣΥ»: Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την εμπειρία ασθενούς στο ΚΑΤ

Jo Malone: H πώληση στην Estée Lauder, το λάθος με τη ρήτρα που απαγορεύει την χρήση του ονόματός της και η αγωγή των 200.000 λιρών

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» - «Ήταν αλλού»

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

Σβέλτες προγραμματικές κινήσεις στον ΣΚΑΪ, νέα πλατφόρμα από το Mega για την Ορθοδοξία, αμφιβολία για αγροτικές δουλειές και τη «Φαρμα» στο Star

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 10:08
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις 24 Απριλίου η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα

ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται με μικρότερη ένταση η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χαμός για την μαγειρίτσα – Τη στέλνουν κατεψυγμένη και στο εξωτερικό

1 / 3