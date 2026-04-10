Στο αυτόφωρο δικάζεται το Μ. Σάββατο η εγγονή του πολιτικού που συνελήφθη με ναρκωτικά

Στο αυτόφωρο δικάζεται αύριο Σάββατο 11 Απριλίου η εγγονή του πολιτικού, η οποία συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών σήμερα τα ξημερώματα.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής συνελήφθη στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας εγγονή γνωστού πολιτικού -που δεν βρίσκεται στη ζωή- για κατοχή ναρκωτικών .

Μαζί της συνελήφθη και ένας φίλος της για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:20 στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όταν οι δύο τους εντοπίστηκαν από τις αρχές και υποβλήθηκαν σε έλεγχο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην κατοχή του νεαρού βρέθηκαν ένα στιλέτο, ένα φυσίγγιο καθώς και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Όσον αφορά στην 26χρονη κοπέλα, εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή της συνολικά 3 γραμμάρια κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

