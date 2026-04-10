Έξοδος Πάσχα: 320.000 οχήματα έφυγαν σε δύο ημέρες – «Βούλιαξαν» δρόμοι, λιμάνια και ΚΤΕΛ

Κορυφώθηκε την Μεγάλη Παρασκευή η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα, με αυξημένη κίνηση σε λιμάνια, ΚΤΕΛ και εθνικές οδούς. Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες οδηγοί κινούνται προς τους πασχαλινούς προορισμούς τους, δημιουργώντας μεγάλες ουρές στα διόδια της Ελευσίνας και των Μαλγάρων.

Στα διόδια της Ελευσίνας, η κίνηση νωρίτερα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων και να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη Μεγάλη Τρίτη έως σήμερα το μεσημέρι έχουν περάσει συνολικά περίπου 320.000 οχήματα από Αφίδνες και Ελευσίνα. Η εικόνα τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτίωση, καθώς πολλοί ταξιδιώτες επιδιώκουν να φτάσουν εγκαίρως στους προορισμούς τους πριν τον Επιτάφιο.

Η Τροχαία βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, δίνοντας έμφαση στην ασφαλή οδήγηση και υπενθυμίζοντας ότι έως τις 4 το απόγευμα απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στους βασικούς οδικούς άξονες.

Αντίστοιχη εικόνα και στα διόδια των Μαλγάρων, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, όπου μέχρι τις 14:30 είχαν περάσει περίπου 14.000 οχήματα, ενώ από τη Μεγάλη Πέμπτη έως σήμερα ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 40.000.

Η κίνηση έχει υποχωρήσει σε σχέση με τις πρωινές ώρες, ωστόσο εκτιμάται ότι άλλα 20.000 οχήματα θα κινηθούν προς έξοδο μέχρι τη νύχτα της Μ. Παρασκευής (10/4).

Δημοφιλείς προορισμοί για τους εκδρομείς της Βόρειας Ελλάδας είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Μακεδονία και η Ηγουμενίτσα, με τελικό προορισμό για πολλούς, την Κέρκυρα.

Στα ΚΤΕΛ, η πληρότητα αγγίζει το 100%, ακόμη και στα έκτακτα δρομολόγια, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στα λιμάνια, με τα πλοία να αναχωρούν με υψηλές πληρότητες προς Αργοσαρωνικό και Κυκλάδες.

Το Λιμενικό και η Τροχαία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των δρομολογίων και τη διευκόλυνση των επιβατών.

