Θεσσαλονίκη: Άντρας βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στην Ευκαρπία

Νεκρός, σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας, βρέθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου ένας άντρας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας, γεννηθείς το 1962, φέρεται να ζούσε σε παράπηγμα στην περιοχή.

Στο σημείο σπεύδει ιατροδικαστής, προκειμένου να καθορίσει τα αίτια του θανάτου του 64χρονου.

