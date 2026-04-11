Απίστευτο σκηνικό στη Συγγρού: Έτρεχε με ηλεκτρικό πατίνι και χωρίς κράνος στην αριστερή λωρίδα (Video)

Μια απίστευτη και επικίνδυνη σκηνή στη Συγγρού καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβηκε στο Instagram, εγείροντας πολλαπλά ερωτήματα ασφάλειας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, κάποιος κινείται με ηλεκτρικό πατίνι στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, δίπλα σε διερχόμενα ΙΧ.

Σημειώνεται, δε, ότι ο αναβάτης δεν φορά προστατευτικό κράνος, ενώ κινείται με μεγάλη ταχύτητα, σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης:

Γάλλος παρκουρίστας… κόβει την ανάσα με τα άλματά του σε ταράτσες της Αθήνας (videos)

Χανιά: Αντί για τον Ιούδα έκαψαν το σχολείο – Μεγάλες ζημιές από φωτιά σε γυμνάσιο (photos)

Εν αναμονή της μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα και την Κύπρο – Live από τα Ιεροσόλυμα