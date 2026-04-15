Λαμία: Αυτοκτόνησε επιχειρηματίας – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλός του

Νεκρός βρέθηκε στην καφετέρια που διατηρούσε στη βόρεια πλευρά της Λαμίας επιχειρηματίας της πόλης.

Το πτώμα του επιχειρηματία ανακάλυψε το πρωί η υπάλληλος που εργαζόταν στην καφετέρια, όταν πήγε να ανοίξει το μαγαζί. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, μόλις έκανε δυο βήματα στην είσοδο του cafe βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα, καθώς αντίκρισε απαγχονισμένο τον εργοδότη της.

Η υπάλληλος κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι, οι οποίοι την απομάκρυναν από το σημείο και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία. Ο επιχειρηματίας δραστηριοποιούταν πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης, ήταν άνθρωπος ηπίων τόνων και αγαπητός στην τοπική κοινωνία της Λαμίας.

