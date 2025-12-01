search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

01.12.2025

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

01.12.2025 21:31
vrazilia-19xronos

Φρικτό θάνατο βρήκε χθες, Κυριακή 30/11, ένας 19χρονος σε ζωολογικό κήπο της Βραζιλίας, όταν παραβίασε τον φράχτη ασφαλείας και πήδηξε μέσα σε χώρο όπου ζουν λιοντάρια

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στο ζωολογικό κήπο Arruda Camara στην πόλη Ζοάο Πεσόα της βορειοανατολικής Βραζιλίας. 

Μπροστά στα έντρομα μάτια επισκεπτών, ο 19χρονος Ζέρσον ντε Μέλο Μασάντο σκαρφάλωσε στο φράχτη ασφαλείας και πήδηξε σε δέντρο, κατεβαίνοντας αργά στο χώρο όπου ζουν τα λιοντάρια

Ωστόσο, μια λέαινα που αντιλήφθηκε τις κινήσεις του έτρεξε προς το μέρος του. Προτού ακόμη κατέβει από το δέντρο, το θηλυκό λιοντάρι σηκώθηκε στα πίσω πόδια και άρπαξε τον νεαρό, τον οποίο έσυρε πίσω από θάμνους, όπως φαίνεται σε βίντεο που μετέδωσαν βραζιλιάνικα Μέσα Ενημέρωσης.

«Ήταν προφανές ότι αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας – Θα έπρεπε να είχε λάβει θεραπεία»

Η Βερόνικα Ολιβέιρα, αξιωματούχος των κοινωνικών υπηρεσιών στην πόλη Ζοάο Πεσόα, αναφέρει σε βίντεο στο Instagram ότι ο νεαρός αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και τον παρακολουθούσε επί οκτώ χρόνια

Σύμφωνα με την ίδια, υπήρχε ιστορικό σχιζοφρένειας στην οικογένεια, αλλά οι ψυχίατροι που είχαν εξετάσει τον Ζέρσον ανέφεραν μόνο «διαταραχές συμπεριφοράς». «Ήταν προφανές ότι αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Θα έπρεπε να είχε λάβει θεραπεία», δήλωσε.

Ο ζωολογικός κήπος θα παραμείνει κλειστός έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα των Αρχών για την υπόθεση. Η διεύθυνση εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει τη θλίψη της για το περιστατικό, ενώ διευκρινίζει πως η λέαινα δεν θα υποβληθεί σε ευθανασία, αφού δεν είχε δείξει επιθετική συμπεριφορά πριν από την εισβολή του 19χρονου στο χώρο της.

