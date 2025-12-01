search
01.12.2025 21:10

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι προσκλήθηκε από τον Τραμπ να μεταβεί «σύντομα» στον Λευκό Οίκο

01.12.2025 21:10
trump-netaniahu-346

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 1/12, ότι προσκλήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, για να τον επισκεφθεί «σύντομα» στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν σήμερα.

Η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου εκδόθηκε μετά την ανάρτηση του προέδρου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το Ισραήλ διατηρεί τον διάλογο με τη Συρία.

Ο Νετανιάχου «συνομίλησε πριν από λίγο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ», αναφέρεται στην ανακοίνωση και διευκρινίζεται ότι ο Τραμπ τον κάλεσε «να τον συναντήσει στο εγγύς μέλλον στον Λευκό Οίκο».

«Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν, κατά τη συνομιλία τους, τη σημασία του αφοπλισμού της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς και της αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας, και τη δέσμευσή τους για το σκοπό αυτό, και συζήτησαν για τη διεύρυνση των ειρηνευτικών συμφωνιών» με τη σύναψη σχέσεων του Ισραήλ με χώρες που δεν το έχουν αναγνωρίσει, προστίθεται στην ανακοίνωση, χωρίς να αναφέρεται η συγκεκριμένη ημερομηνία της επίσκεψης.

1 / 3