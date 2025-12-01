Κακοκαιρία στην Αδριατική «έστειλε» τόνους σκουπιδιών από την Αλβανία στο Ντουμπρόβνικ

Πλημμυρισμένο από τόνους σκουπιδιών που είχαν παρασυρθεί λόγω καταιγίδας από την Αλβανία βρέθηκε το Ντουμπρόβνικ, στην Κροατία, ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στα Βαλκάνια.

Μια καταιγίδα στην Αδριατική Θάλασσα μετέφερε, μέσα από τα ισχυρά νότια ρεύματα, τόνους σκουπιδιών σε δύο σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα: την παραλία Μπάνιε και την Παλιά Πόλη, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στους The New York Times.

«Με βάση τις ετικέτες και τα υλικά που βρέθηκαν, η συντριπτική πλειοψηφία των συντριμμιών φαίνεται να προέρχεται από την Αλβανία», δήλωσε την Τετάρτη η Μαρίγια Πάγιτς Μπάτσιτς, εκπρόσωπος του Ντουμπρόβνικ.

Ο δήμαρχος Μάτο Φράνκοβιτς του Ντουμπρόβνικ δήλωσε ότι όλες οι υπηρεσίες της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στην καθαριότητα και των λιμενικών υπαλλήλων, συμμετείχαν στην επιχείρηση καθαρισμού.

Τα συνεργεία καθαρισμού ξεκίνησαν τις εργασίες τους νωρίς το πρωί, δήλωσε στον τοπικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα HRT, ο Ντένις Ράος, επικεφαλής της ομάδας στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Η κυρία Μπάτσιτς είπε ότι έχουν προγραμματιστεί φορτηγά για τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες και ότι η ακτογραμμή θα απαλλαγεί γρήγορα από τα σκουπίδια, κυρίως πλαστικά, αλλά και μέταλλα και ιατρικά απόβλητα.

Τα συνεργεία καθαρισμού έχουν αποκτήσει πολλή εμπειρία, καθώς η Αδριατική ξεφορτώνει τόνους σκουπιδιών στις ακτές του Ντουμπρόβνικ εδώ και χρόνια.

Συχνό φαινόμενο η έλευση σκουπιδιών στο τουριστικό θέρετρο

Η Αδριατική Θάλασσα είναι κλειστή, εκτός από μια στενή είσοδο στην άκρη της μπότας της Ιταλίας, επομένως τα προβλέψιμα ρεύματά της έχουν διευκολύνει τη χαρτογράφηση της κατεύθυνσης των σκουπιδιών.

«Το Ντουμπρόβνικ έχει πρόβλημα με τα σκουπίδια εδώ και δεκαετίες κατά τους χειμερινούς μήνες», δήλωσε την Τετάρτη ένας τοπικός ξεναγός, ο Ιβάν Βούκοβιτς.

Είναι κάτι περισσότερο από απλά σκουπίδια, είπε, προσθέτοντας ότι είχε δει ζώα που είχαν επιπλεύσει στις νότιες ακτές του Μλιετ, ενός κοντινού νησιού.

Τα πλαστικά σκουπίδια είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα στο Ντουμπρόβνικ, μια πόλη 42.000 κατοίκων, η οποία υπέγραψε μια δέσμευση το 2020 για τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων. Ενώ η ίδια η πόλη είναι μικρή, δέχεται ετησίως 4,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από τουρίστες, οι οποίοι παράγουν πολλά πλαστικά απορρίμματα.

Ο δήμαρχος Φράνκοβιτς δήλωσε ότι το υπουργείο εξωτερικών της Κροατίας βρισκόταν εδώ και καιρό σε συνομιλίες με την Αλβανία επειδή «γνωρίζουμε από πού προέρχονται τα σκουπίδια».

Είπε ότι το υπουργείο είχε προσφέρει οικονομική βοήθεια στην Αλβανία για να τη βοηθήσει να διαχειριστεί τα σκουπίδια της χώρας. «Βλέπουμε μόνο τα σκουπίδια που φτάνουν στην επιφάνεια, αλλά μια ανησυχητική ποσότητα βυθίζεται και παραμένει στον πυθμένα της θάλασσας», είπε.

Η αλβανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό την Τετάρτη. Ο κυβερνήτης της κομητείας Ντουμπρόβνικ-Νερέτβα, Μπλαζ Πέζο, δήλωσε στο HRT ότι μόνο η διασυνοριακή συνεργασία θα έλυνε το πρόβλημα.

Αλλά μια λύση που πρότεινε ήταν η δορυφορική παρακολούθηση «για να προσπαθήσουμε να πιάσουμε αυτά τα απόβλητα όσο βρίσκονται ακόμα στην ανοιχτή θάλασσα».

