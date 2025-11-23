search
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

23.11.2025 08:07

Αλβανία: Μία νεκρή από τις καταρακτώδεις βροχές – Παρασύρθηκε από νερά φουσκωμένου ρέματος (Photos)

23.11.2025 08:07
Γυναίκα έχασε τη ζωή της και εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην Αλβανία, όπου πολλές περιοχές πλήττονται από πλημμύρες έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Σάββατο.

Το πτώμα 75χρονης βρέθηκε χθες στη Ντεβόλ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, έπειτα από πολύωρες έρευνες, ανέφερε η αστυνομία.

Η γυναίκα, η οποία αγνοείτο από την Παρασκευή, παρασύρθηκε από νερά φουσκωμένου ρέματος.

Περισσότερες από 200 οικογένειες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Τουλάχιστον 200 οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών από την Πέμπτη, ενώ δεκάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας Πίρο Βέγκου.

«Πάνω από 15.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων πλημμύρισαν στο νότιο τμήμα της χώρας», τόνισε στον Τύπο.

Είκοσι γέφυρες υπέστησαν ζημιές και ορισμένες καταστράφηκαν εντελώς και πρέπει να φτιαχτούν από την αρχή, πρόσθεσε.

Ο στρατός αναπτύχθηκε στην περιοχή για να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης κι εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων στη διανομή τροφίμων και στην ενίσχυση φραγμάτων.

Χθες εκατοντάδες νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα, καθώς στύλοι του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού παρασύρθηκαν από κατολισθήσεις, ανέφεραν ΜΜΕ.

Δρόμοι στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν έχουν βυθιστεί σε νερά ή κόπηκαν στη μέση εξαιτίας κατολισθήσεων.

aktivistes_clima_italia
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Stop Ecocide»: Ακτιβιστές έβαψαν πράσινα τα νερά σε 10 πόλεις της Ιταλία ενόψει της COP30

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο για να ξεφύγει από την Αστυνομία

kim-kardashian-new
LIFESTYLE

Κιμ Καρτάσιαν: Κατηγόρησε… τα μέντιουμ της για την αποτυχία στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου (Video)

tsipras-254345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»: Ο Αλέξης Τσίπρας «καρφώνει» τις κόντρες στον ΣΥΡΙΖΑ – Η διαμάχη Ομπρέλας με Παππά, Πολάκη και γιατί παραιτήθηκε το 2023

zelenski_europeans
ΚΟΣΜΟΣ

Στα σχοινιά ο Ζελένσκι: Κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ, ΕΕ, Ουκρανίας για το σχέδιο Τραμπ στη Γενεύη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

ethan-hawke
LIFESTYLE

«Ήμουν αποφασισμένος να μείνω για πάντα μόνος» - Ο Ίθαν Χοκ μίλησε για το διαζύγιο με την Ούμα Θερμαν

likos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση στο Αριστοτέλειο – Λύκος εμφανίστηκε στο προαύλιο του ΤΕΦΑΑ (Video)

kartsana-new
LIFESTYLE

Γωγώ Καρτσάνα: «Είναι λίγο δύσκολο να μεγαλώνεις αγόρι, τρώω ξύλο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 10:47
