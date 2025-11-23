Η «ειρήνη» του Τραμπ στην Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι

Υπάρχουν πόλεμοι που τελειώνουν με διαπραγματεύσεις, συνθήκες και υπογραφές. Και υπάρχουν πόλεμοι που τελειώνουν μόνο όταν τελειώσουν οι αυταπάτες.

Στην Ουκρανία, οι αυταπάτες περισσεύουν, τόσο αυτών που πιστεύουν ότι η «πυρηνική» Ρωσία μπορεί να ηττηθεί όσο κι αυτών που δίνουν βάση στην υπόσχεση Τραμπ για «ειρήνη σε μία μέρα», λες και κλείνει διαφημιστικό πακέτο στο Truth Social.

Η «ειρήνη» του Τραμπ είναι τόσο απλή, που μόνο ένας Αμερικανός δισεκατομμυριούχος θα την πρότεινε χωρίς να κοκκινίσει:

η Ρωσία κρατά ό,τι πήρε,

η Ουκρανία σιωπά,

η Ευρώπη προσαρμόζεται,

κι εκείνος πάει για γκολφ, περιμένοντας το Νόμπελ

Αλλά η Ευρώπη – αυτή η κουρασμένη, αμήχανη, φοβισμένη ήπειρος – έχει άλλο σχέδιο.

Όχι να νικήσει τη Ρωσία. Στόχος των «ευρωπαίων είναι να κρατήσουν τον Τραμπ (τις ΗΠΑ) δεμένους στην Ευρώπη

Όσο οι Αμερικανοί μένουν δεσμευμένοι στην γηραιά ήπειρο, οι Ευρωπαίοι νιώθουν «ήσυχοι». Αν το αμερικανικό ενδιαφέρον μετακινηθεί (έχει ήδη μετακινηθεί) ανατολικά (δες Κίνα) και οι στρατηγικές του πενταγώνου απαιτήσουν σταδιακή απαγκίστρωση δυνάμεων, τότε οι Ευρωπαίοι γίνονται απλώς 27 κράτη με διαφορετικά «θέλω» και ίδιες ανασφάλειες.

Το ευρωπαϊκό ναι μεν αλλά…”.

Ο Τραμπ μπορεί να φέρει τη συμφωνία στο ΝΑΤΟ. Η Ευρώπη μπορεί να φέρει… μία ατζέντα 200 σελίδων με ενστάσεις, υποσημειώσεις, επιφυλάξεις και «νομικές δυσκολίες».

Οι Βαλτικές θα μιλήσουν για ρωσική απειλή.

Η Πολωνία θα μιλήσει για ιστορία.

Η Γερμανία θα μιλήσει για τις ενοχές της.

Η Γαλλία θα μιλήσει – γιατί είναι η Γαλλία….

Και μέχρι να τελειώσουν όλοι, η συμφωνία Τραμπ θα έχει μπει στο συρτάρι με τίτλο «Να το ξαναδούμε στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Δηλαδή ποτέ.

Το χρήμα δεν κάνει πόλεμο. Αλλά τον καθυστερεί.

Ο Τραμπ μπορεί να κόψει βοήθεια στην Ουκρανία. Η Ευρώπη μπορεί να την κρατήσει στη ζωή οικονομικά, όπως κρατάς ένα σπίτι «νεκρό» αλλά με αναμμένο φως για να νομίζουν οι διαρρήκτες ότι κατοικείται.

Λίγα δάνεια από την EIB, (τη μεγαλύτερη δημόσια τράπεζα του κόσμου σε όγκο δανεισμού, ιδιοκτησία όλων των κρατών-μελών της ΕΕ), λίγες σφαίρες από την Πολωνία, λίγα πυρομαχικά από την Τσεχία, λίγη ανοχή για τις μεταφορές μέσω τρίτων χωρών. Και η Ουκρανία θα συνεχίσει να αντιστέκεται.

Όχι για να κερδίσει — κανείς δεν τρέφει τέτοιες ψευδαισθήσεις πια. Αλλά για να μην παραδοθεί, έτσι ώστε η Ευρώπη «κρατά ακόμη τους Αμερικανούς στο δωμάτιο».

.Αν δεν μπορείς να νικήσεις τον Τραμπ, νίκα το αφήγημά του

Η Ευρώπη δεν είναι στρατιωτική δύναμη. Είναι όμως πρωταθλήτρια στο ηθικό πλυντήριο διεθνών κρίσεων.Με μια συντονισμένη χορωδία από think tanks, υπουργούς, επιτρόπους και τηλεοπτικά πάνελ, μπορεί να παρουσιάσει το «deal» του Τραμπ ως:

– προδοσία της Ουκρανίας,

– ενθάρρυνση της Ρωσίας,

– καταστροφή της διεθνούς τάξης,

– ή απλώς… Τραμπ.

Κανείς στην Ευρώπη δεν θέλει η ιστορία να γράψει ότι «ο Τραμπ έφερε ειρήνη». Προτιμούν να γράψει ότι «ο Τραμπ προσπάθησε». Με έμφαση στο «προσπάθησε». Και αυτό γιατί υπάρχει μια μεγάλη αλλά ανομολόγητη αλήθεια: η Ευρώπη φοβάται περισσότερο την αμερικανική έξοδο από τη ρωσική εισβολή.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα το πουν ποτέ δημόσια — ούτε στις κλειστές αίθουσες, αν δεν έχουν πιει δύο ποτήρια. Αλλά είναι η μόνη πραγματικότητα:αν φύγουν οι ΗΠΑ, η Ευρώπη μένει γυμνή. Aρα, όσο κι αν οι Ευρωπαίοι “θέλουν ειρήνη”,δεν θέλουν τη “ειρήνη Τραμπ”, γιατί η ειρήνη του Τραμπ είναι το πρώτο βήμα της αμερικανικής αποχώρησης. Και τότε, η Ρωσία δεν θα χρειαστεί να εισβάλει ξανά. Απλώς θα περιμένει.

Η Ευρώπη κάνει τα υπόλοιπα μόνη της

Συμπέρασμα.

Ο Τραμπ μπορεί να νομίζει ότι κρατάει το τιμόνι, αλλά η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία , κρατάει το χειρόφρενο. Η Ευρώπη, δεν θα σταματήσει τον δισεκατομμυριούχο Αμερικανό πρόεδρο με φωνές. Θα τον σταματήσει με φακέλους, διαδικασίες, γραφειοκρατία και «χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση». Και τελικά, ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει, η ανάγκη των Ευρωπαίων για τις ΗΠΑ — ποτέ.

Ή όπως θα το έγραφε κάποιος κακεντρεχής διπλωμάτης:

«Αν ο Τραμπ θέλει ειρήνη, οι Ευρωπαίοι θα του δώσουν χρόνο για σκέψη».

Διαβάστε επίσης:

Σικάγο: Πυροβολισμοί στην τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου – Νεκρός ένας 14χρονος (Video)

COP30: Κεντρική απόφαση χωρίς οδικό χάρτη για τα ορυκτά καύσιμα

Νέα δεδομένα από Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Δεν είναι η οριστική του πρόταση το σχέδιο των 28 σημείων