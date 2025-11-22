Σικάγο: Πυροβολισμοί στην τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου – Νεκρός ένας 14χρονος (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Επτά άτομα δέχτηκαν πυροβολισμούς ενώ 14χρονος φέρεται να έπεσε νεκρός, έξω από το Θέατρο του Σικάγο όπου είχε μόλις ολοκληρωθεί η ετήσια τελετή φωταγώγησης του δέντρου της πόλης.
Για λουτρό αίματος κάνουν λόγο αυτόπτες μάρτυρες, περιγράφοντας 100-300 ανήλικους σε απόλυτο χάος.
Σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν και αστυνομικοί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν και δεύτερη επίθεση σε άλλο σημείο της πόλης.
🚨 Chicago’s Christmas tree lighting turned into a bloodbath just after midnight when gunfire erupted near the Chicago Theatre, killing one teen and wounding seven others (all 13-17) as 100-300 juveniles surged through the Loop in pure chaos.
Minutes later, another shooting at… pic.twitter.com/J8FoUkQpgk— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) November 22, 2025
