ΚΟΣΜΟΣ

22.11.2025 22:59

Σικάγο: Πυροβολισμοί στην τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου – Νεκρός ένας 14χρονος (Video)

22.11.2025 22:59
POLICE1 (2)

Επτά άτομα δέχτηκαν πυροβολισμούς ενώ 14χρονος φέρεται να έπεσε νεκρός, έξω από το Θέατρο του Σικάγο όπου είχε μόλις ολοκληρωθεί η ετήσια τελετή φωταγώγησης του δέντρου της πόλης.

Για λουτρό αίματος κάνουν λόγο αυτόπτες μάρτυρες, περιγράφοντας 100-300 ανήλικους σε απόλυτο χάος.

Σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν και αστυνομικοί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν και δεύτερη επίθεση σε άλλο σημείο της πόλης.

COP30: Κεντρική απόφαση χωρίς οδικό χάρτη για τα ορυκτά καύσιμα

Νέα δεδομένα από Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Δεν είναι η οριστική του πρόταση το σχέδιο των 28 σημείων

Αυστραλία: Η συγκλονιστική ιστορία της 25χρονης που επέλεξε υποβοηθούμενη αυτοκτονία λόγω ανίατης νόσου (Video)

