Κίνα: Αρκούδα επιτέθηκε στον εκπαιδευτή της μέσα σε ζωολογικό κήπο, σοκαριστικό video

Μια αρκούδα επιτέθηκε στον εκπαιδευτή της μετά την ολοκλήρωση μιας παράστασης στον ζωολογικό κήπο Hangzhou Safari Park το Σάββατο (6/12) στην επαρχία Zhejiang της Ανατολικής Κίνας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media από επισκέπτες του ζωολογικού κήπου όλα κυλούσαν ομαλά, όταν μία μαύρη αρκούδα πλησίασε τη σκηνή και επιτέθηκε ξαφνικά στον εκπαιδευτή της, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

According to media reports, a black bear suddenly attacked a keeper after finishing a round of performance at Hangzhou Safari Park in East China’s Zhejiang Province on Saturday. Other staff immediately intervened and used props to separate the bear from the keeper. This incident… pic.twitter.com/2gfAZEt0tz — Global Times (@globaltimesnews) December 7, 2025

Άλλοι εκπαιδευτές που βρίσκονταν στον χώρο παρενέβησαν αμέσως και χρησιμοποίησαν καρέκλες, μπαμπού αλλά και μια… μπσκέτα για να χωρίσουν την αρκούδα από τον εκπαιδευτή.

Το Hangzhou Safari Park τόνισε σε ανάρτησή του στα social media ότι ούτε ο εκπαιδευτής ούτε η αρκούδα τραυματίστηκαν.

Ο ζωολογικός κήπος εξήγησε ότι η αρκούδα πιθανόν επιτέθηκε, επειδή ο εκπαιδευτής κουβαλούσε μια μεγάλη τσάντα με καρότα και μήλα. Το ζώο είδε την τσάντα, ενθουσιάστηκε και όρμησε γρήγορα πάνω του για να πάρει το φαγητό.

A shocking 46 seconds: At Hangzhou Safari Park, a black bear unexpectedly attacked its keeper during a show. The zoo confirms the keeper is safe, the bear has been removed from shows, and officials suggest the smell of treats may have triggered the bear's food drive. pic.twitter.com/pZSM5tr25J — Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 7, 2025

Στην απάντησή του για το περιστατικό, το πάρκο ζήτησε επίσης συγγνώμη από τους επισκέπτες για την αρνητική εμπειρία, ακύρωσε άμεσα όλες τις παραστάσεις με μαύρες αρκούδες και ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί την ευζωία του ζώου, ενώ θα επανεξετάσει τις διαδικασίες διαχείρισης και έκτακτης ανάγκης.

Η ανακοίνωση ανέφερε, επίσης, ότι το περιστατικό υπενθύμισε στον εκπαιδευτή να είναι πιο προσεκτικός στις μελλοντικές του συναναστροφές με την αρκούδα.

Λίγο αργότερα και αφού το βίντεο είχε ήδη viral στο διαδίκτυο, ο ζωολογικός κήπος ενημέρωσε πως: «Η αρκούδα και ο εκπαιδευτής έχουν πλέον “συμφιλιωθεί”».

