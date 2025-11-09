search
ΚΟΣΜΟΣ

09.11.2025 14:25

Μικρό τσουνάμι στη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας στον Ειρηνικό μετά τον σεισμό 6,7 Ρίχτερ

Μικρό τσουνάμι έπληξε σήμερα τη βόρεια ακτή της Ιαπωνίας στον Ειρηνικό ύστερα από τον σεισμό 6,7 βαθμών Ρίχτερ, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA).

Το τσουνάμι έφτασε στη Μιγιάκο, στον νομό Ιουατέ, στις 17:37 τοπική ώρα (10:37 ώρα Ελλάδος), αλλά ήταν τόσο μικρό που η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθός του.

Δύο λεπτά αργότερα, κύμα 10 εκατοστών έφτασε στο Οφουνάτο, πρόσθεσε η JMA.

Η υπηρεσία αυτή είχε εκδώσει νωρίτερα σήμερα σύσταση, κι όχι προειδοποίηση, για τσουνάμι, όπως διευκρινίστηκε αργότερα από τα πρακτορεία, ύστερα από σεισμό που σημειώθηκε γύρω στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Ελλάδος) ανοιχτά των ακτών του Ιουατέ, καθώς υπήρχαν φόβοι τσουνάμι ύψους περίπου ενός μέτρου να πλήξει τις ακτές της χώρας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS, ο σεισμός ήταν 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Αυτός ακολουθήθηκε από μετασεισμούς μεταξύ 5,3 και 6,3 βαθμών, σύμφωνα πάντα με την JMA.

Ξύπνησε μνήμες από το τσουνάμι του 2011

Σήμερα το πρωί 6 σεισμοί, μεταξύ 4,8 και 5,8 βαθμών, σημειώθηκαν ανοιχτά της περιοχής αυτής. Αυτοί έγιναν μόλις και μετά βίας αισθητοί στην ξηρά και δεν οδήγησαν στην έκδοση προειδοποιήσεων για τσουνάμι.

Η περιοχή αυτή φέρει πάντα το τραύμα του πολύ ισχυρού σεισμού των 9,0 βαθμών που είχε σημειωθεί το 2011, προκαλώντας τσουνάμι, το οποίο άφησε πίσω του 18.500 νεκρούς ή αγνοούμενους. Επίσης προκλήθηκε τήξη στον πυρήνα τριών αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα, στη χειρότερη πυρηνική καταστροφή που σημειώνεται ύστερα από αυτή του Τσερνόμπιλ.

