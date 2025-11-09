search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 14:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2025 11:37

Δύο σεισμοί 6,7 Ρίχτερ σε Ινδία και Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

09.11.2025 11:37
seismos

Μία τρομερή σύμπτωση σημειώθηκε σε δύο μέρη της Ασίας σήμερα Κυριακή 9/11, καθώς υπήρξαν δύο ισχυροί σεισμοί, 6,7 Ρίχτερ ο κάθε ένας, στην Ινδία και την Ιαπωνία.

Σεισμός 6,07 βαθμών σημειώθηκε στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας, ανακοίνωσε σήμερα το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

Αργότερα η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι έπειτα από σεισμό 6,7 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Ελλάδος) ανοιχτά του νομού Ιουατέ, και υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την οποία επικαλέστηκε το AFP.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε το Reuters, η Ιαπωνία εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι για τον νομό Ιουατέ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παράκτιες περιοχές.

Το τσουνάμι αναμένεται να είναι περίπου ενός μέτρου, πρόσθεσε το NHK.

Διαβάστε επίσης:

Φιλιππίνες: Ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους εν όψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ (Video)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρούμπιο δηλώνει ο Λαβρόφ

Ρεκόρ ψύχους στις ΗΠΑ: Στους -12°C το θερμόμετρο στο Μίσιγκαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από αύριο για έναν μήνα – Ταλαιπωρία και φόβοι για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος

gallia_astunomia
ΚΟΣΜΟΣ

Μασσαλία: Νεκρός 47χρονος πορτιέρης έξω από μπαρ μετά από επίθεση με μαχαίρι από πελάτη

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως οι μαχητές της που κρύβονται δεν θα παραδοθούν – Ζητά εναλλακτική από τους μεσολαβητές

festival1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Μικρό ημερολόγιο

aerodromio (1)
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χάος λόγω του shutdown στα αεροδρόμια – Ακυρώθηκαν πάνω από 1.000 πτήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

tzokovic-2352
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκινημένος ο Τζόκοβιτς για την αγάπη που παίρνει από τους Έλληνες – Τι είπε για Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 14:14
metro_thessaloniki_3012_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνει από αύριο για έναν μήνα – Ταλαιπωρία και φόβοι για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος

gallia_astunomia
ΚΟΣΜΟΣ

Μασσαλία: Νεκρός 47χρονος πορτιέρης έξω από μπαρ μετά από επίθεση με μαχαίρι από πελάτη

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως οι μαχητές της που κρύβονται δεν θα παραδοθούν – Ζητά εναλλακτική από τους μεσολαβητές

1 / 3