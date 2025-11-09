Δύο σεισμοί 6,7 Ρίχτερ σε Ινδία και Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Μία τρομερή σύμπτωση σημειώθηκε σε δύο μέρη της Ασίας σήμερα Κυριακή 9/11, καθώς υπήρξαν δύο ισχυροί σεισμοί, 6,7 Ρίχτερ ο κάθε ένας, στην Ινδία και την Ιαπωνία.

Σεισμός 6,07 βαθμών σημειώθηκε στις Νήσους Ανταμάν της Ινδίας, ανακοίνωσε σήμερα το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

Αργότερα η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι έπειτα από σεισμό 6,7 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας.

A preliminary M6.7 earthquake struck off the east coast of Honshu, Japan at 08:04 UTC, November 9, 2025. Based on available data, there is no tsunami threat. #地震 #sismo



No action is required, per official evaluation from JMA. https://t.co/xWSpcZjioE pic.twitter.com/aKLthmab2h — GeoTechWar (@geotechwar) November 9, 2025

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:03 τοπική ώρα (10:03 ώρα Ελλάδος) ανοιχτά του νομού Ιουατέ, και υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι ύψους έως ενός μέτρου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, την οποία επικαλέστηκε το AFP.

Σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK, το οποίο επικαλέστηκε το Reuters, η Ιαπωνία εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για τσουνάμι για τον νομό Ιουατέ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν μακριά από παράκτιες περιοχές.

Το τσουνάμι αναμένεται να είναι περίπου ενός μέτρου, πρόσθεσε το NHK.

Διαβάστε επίσης:

Φιλιππίνες: Ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους εν όψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ (Video)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρούμπιο δηλώνει ο Λαβρόφ

Ρεκόρ ψύχους στις ΗΠΑ: Στους -12°C το θερμόμετρο στο Μίσιγκαν