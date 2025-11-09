Ρεκόρ ψύχους στις ΗΠΑ: Στους -12°C το θερμόμετρο στο Μίσιγκαν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κύμα ψύχους πλήττει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με σφοδρές χιονοπτώσεις στο Βορρά και θερμοκρασίες ρεκόρ ψύχους σε αρκετές νότιες πολιτείες.
Σύμφωνα με το Meteoweeu, στο Μίσιγκαν επικρατεί παγετός, ενώ ο υδράργυρος δείχνει -12°C. Το ψυχρό μέτωπο κινείται από τις Μεγάλες Πεδιάδες προς τον Κόλπο του Μεξικού, γεγονός που θα προκαλέσει κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας από το Σικάγο ώς τη Φλόριντα.
Οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους -4°C στο Νόξβιλ του Τενεσί , τους -3°C στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα , τους 0°C στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα και τους 4°C στο Ορλάντο της Φλόριντα, πολιτείες, που έχουν συνηθίσει σε έναν ήπιο Νοέμβριο.
Η Ντακότα και η νότια Μινεσότα αντιμετωπίζουν χιονοθύελλα με το ύψος του χιονιού στα 40 εκατοστά.
Οι θερμοκρασίες, σε μεγάλο μέρος της Μεσοδυτικής Αμερικής πέφτουν κατακόρυφα από τους 15 βαθμούς Κελσίου σε τρείς βαθμούς υπό το μηδέν.
Είναι αρκετά σπάνιο ένα κύμα ψύχους αυτής της έντασης να φτάσει τόσο νωρίς στην εποχή, επισημαίνουν μετεωρολόγοι.
Ο παγωμένος αέρας θα συνεχίσει να πιέζει προς τα νότια, επηρεάζοντας επίσης την κοιλάδα του Οχάιο και τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα.
Διαβάστε επίσης:
Πορτογαλία: «Παραλύουν» όλα στη χώρα την 11η Δεκεμβρίου – «Όχι στο σχέδιο μεταρρύθμισης του εργατικού δικαίου»
Τραγωδία στη Μαλαισία: Ναυάγησε πλεούμενο με τουλάχιστον 90 μετανάστες – Αγνοούνται ακόμη δύο σκάφη
Πυροβόλησαν κατά της αστυνομίας μετανάστευσης στο Σικάγο, λέει η κυβέρνηση Τραμπ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.