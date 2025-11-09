search
09.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

09.11.2025 09:32

Ρεκόρ ψύχους στις ΗΠΑ: Στους -12°C το θερμόμετρο στο Μίσιγκαν

09.11.2025 09:32
Κύμα ψύχους πλήττει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με σφοδρές χιονοπτώσεις στο Βορρά και θερμοκρασίες ρεκόρ ψύχους σε αρκετές νότιες πολιτείες.

Σύμφωνα με το Meteoweeu, στο Μίσιγκαν επικρατεί παγετός, ενώ ο υδράργυρος δείχνει -12°C. Το ψυχρό μέτωπο κινείται από τις Μεγάλες Πεδιάδες προς τον Κόλπο του Μεξικού, γεγονός που θα προκαλέσει κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας από το Σικάγο ώς τη Φλόριντα.

Παγωνιά και στον Νότο

Οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους -4°C στο Νόξβιλ του Τενεσί , τους -3°C στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα , τους 0°C στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα και τους 4°C στο Ορλάντο της Φλόριντα, πολιτείες, που έχουν συνηθίσει σε έναν ήπιο Νοέμβριο.

Πρώτη χιονόπτωση στις Μεγάλες Πεδιάδες

Η Ντακότα και η νότια Μινεσότα αντιμετωπίζουν χιονοθύελλα με το ύψος του χιονιού στα 40 εκατοστά.

Οι θερμοκρασίες, σε μεγάλο μέρος της Μεσοδυτικής Αμερικής πέφτουν κατακόρυφα από τους 15 βαθμούς Κελσίου σε τρείς βαθμούς υπό το μηδέν.

Είναι αρκετά σπάνιο ένα κύμα ψύχους αυτής της έντασης να φτάσει τόσο νωρίς στην εποχή, επισημαίνουν μετεωρολόγοι.

Ο παγωμένος αέρας θα συνεχίσει να πιέζει προς τα νότια, επηρεάζοντας επίσης την κοιλάδα του Οχάιο και τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα.

