Τραγωδία στη Μαλαισία: Ναυάγησε πλεούμενο με τουλάχιστον 90 μετανάστες – Αγνοούνται ακόμη δύο σκάφη

Πλεούμενο το οποίο μετέφερε τουλάχιστον 90 μετανάστες ναυάγησε σε θαλάσσια περιοχή στα σύνορα Μαλαισίας-Ταϊλάνδης με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, ανακοίνωσε η αστυνομία της πρώτης χώρας, διευκρινίζοντας ότι αγνοούνται επίσης άλλα δυο πλεούμενα με μετανάστες.

Σκάφος «αναποδογύρισε» πριν από τρεις ημέρες, είπε στον Τύπο ο αρχηγός της αστυνομίας στην πολιτεία Κέντα (βόρεια), ο Αντζλί Αμπού Σα, προσθέτοντας ότι τα υπόλοιπα δύο σκάφη εκτιμάται ότι μετέφεραν ανάλογο αριθμό μεταναστών.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους

Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιζώντων, έξι από τους οποίους βρέθηκαν ζωντανοί, πέρα από τον έναν νεκρό, πάντα σύμφωνα με την αστυνομία της Μαλαισίας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς έκανε λόγο για δέκα διασωθέντες μετανάστες, που πιστεύεται ότι είχαν αποπλεύσει από τη Μιανμάρ, επικαλούμενο αξιωματούχο των λιμενικών αρχών, τον ναύαρχο Ρόμλι Μούσταφα.

Κατά την ίδια πηγή, από τους μετανάστες που διασώθηκαν τρεις είναι υπήκοοι της Μιανμάρ, δύο μέλη της μειονότητας Ροχίνγκια, επίσης υπήκοοι της κατά πλειονότητα βουδιστικής Μιανμάρ, και ένας υπήκοος Μπαγκλαντές.

Διαβάστε επίσης:

Πυροβόλησαν κατά της αστυνομίας μετανάστευσης στο Σικάγο, λέει η κυβέρνηση Τραμπ

Νότια Κορέα: Νεκρός ανασύρθηκε και τρίτος εργάτης από τα συντρίμμια λέβητα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό

Νέα Ζηλανδία: Κόλαση πυρκαγιάς σε εθνικό πάρκο (Video/Photos)