09.11.2025 07:55

Πυροβόλησαν κατά της αστυνομίας μετανάστευσης στο Σικάγο, λέει η κυβέρνηση Τραμπ

09.11.2025 07:55
immigration federals

Η κυβέρνηση Τραμπ κάνει λόγο για πυρά εναντίον της αστυνομίας μετανάστευσης στο Σικάγο

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) ανακοίνωσε ότι άνδρας άνοιξε πυρ στο Σικάγο εναντίον συνοριοφυλάκων που περιπολούσαν χθες Σάββατο για να εντοπίσουν παράτυπους μετανάστες, πάντως η αστυνομική διεύθυνση της μεγαλούπολης στην πολιτεία Ιλινόι ανέφερε πως κανένας δεν τραυματίστηκε.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Το DHS ανέφερε ότι ο ύποπτος, που οδηγούσε μαύρο Jeep, διαφεύγει τη σύλληψη. Η αστυνομία στο Σικάγο ανέφερε πως μέλη της έσπευσαν επιτόπου όταν ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς και επέβαλαν την τάξη στην περιοχή.

«Δεν υπάρχουν αναφορές πως χτυπήθηκε οποιοσδήποτε από πυρά», ανέφερε η αστυνομία στο Σικάγο σε ανακοίνωσή της.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη συνοικία Λιτλ Βίλατζ, έπειτα από εφόδους ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών. Δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς είδε να συλλαμβάνεται άνδρας έπειτα από διαπληκτισμό με κατοίκους έπειτα από έφοδο.

Το DHS ανέφερε ακόμη ότι «αγκιτάτορες» πέταξαν μπογιά και τούβλα εναντίον οχημάτων της συνοριοφυλακής κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

«Τους τελευταίους δυο μήνες, βλέπουμε αύξηση των επιθέσεων και της παρακώλυσης εναντίον των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου», ανέφερε το DHS μέσω X.

Να απελαθούν οι «επικίνδυνοι εγκληματίες»

Έφοδοι στο Σικάγο και προάστιά του, συμπεριλαμβανομένης μιας σε βρεφονηπιακό σταθμό αυτή την εβδομάδα, πυροδότησαν διαδηλώσεις και βίαιες συλλήψεις.

Πάνω από 10 μητέρες σε προάστιο της μητρόπολης συνελήφθησαν προχθές Παρασκευή σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Μπρόουντβιου, δυτικό προάστιο, επίκεντρο των εκδηλώσεων αγανάκτησης για την «Operation Midway Blitz» («επιχείρηση κεραυνοβόλος πόλεμος στα μεσοδυτικά») της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επιχειρήσεις-σκούπες για τη σύλληψη μεταναστών άρχισαν τον Σεπτέμβριο, με διακηρυγμένο στόχο να απελαθούν «επικίνδυνοι εγκληματίες» που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής. Σύμφωνα με το DHS, έχουν γίνει έκτοτε πάνω από 3.000 συλλήψεις. Όμως στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται αμερικανοί πολίτες και άνθρωποι με λευκό ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τον Τύπο.

