Λαβρόφ: «Η εντολή Πούτιν για πυρηνικές δοκιμές είναι υπό υλοποίηση»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επιβεβαίωσε σήμερα ότι η εντολή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διενέργεια δοκιμών πυρηνικών κεφαλών έχει γίνει αποδεκτή και βρίσκεται ήδη σε διαδικασία υλοποίησης, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμη κάποια επίσημη επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την προηγούμενη οδηγία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που εκδόθηκε τον προηγούμενο μήνα για πιθανή επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. «Αναφορικά με την εντολή του προέδρου Πούτιν κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 5 Νοεμβρίου, αυτή έχει γίνει αποδεκτή προς υλοποίηση και βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Λαβρόφ στο TASS. «Το κοινό θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες», προσέθεσε.

Παράλληλα, αξιωματούχοι του ρωσικού στρατού έχουν σημειώσει ότι οι εγκαταστάσεις δοκιμών στο Νόβαγια Ζεμλιά βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για πιθανή επανέναρξη των πυρηνικών πειραμάτων. Ο συνταγματάρχης Βλαντιμίρ Βερχόφτσεφ, πρώην επικεφαλής της 12ης Κεντρικής Διεύθυνσης του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, είχε δηλώσει ότι η χώρα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές και προετοιμασίες για άμεση εφαρμογή εντολής, εάν η ηγεσία αποφασίσει να προχωρήσει.

Η εντολή του Κρεμλίνου έρχεται σε άμεση αντίδραση προς την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, αναδεικνύοντας την κλιμακούμενη ένταση στον τομέα της στρατηγικής πυρηνικής ισορροπίας μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Η ρωσική ανακοίνωση προσθέτει νέα διάσταση στην παγκόσμια ανησυχία για την ασφάλεια και την πυρηνική σταθερότητα, εντείνοντας τις διεθνείς συζητήσεις γύρω από την ανάγκη ελέγχου και περιορισμού των δοκιμών πυρηνικών όπλων.

