Βραζιλία: Στους 6 οι νεκροί και πάνω από 400 οι τραυματίες από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο

Ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος στη νότια πολιτεία Παρανά της Βραζιλίας σκότωσε έξι άτομα και τραυμάτισε περισσότερους από 400 άλλους το βράδυ της Παρασκευής, όπως δήλωσαν οι κρατικές αρχές το Σάββατο.
Ο ανεμοστρόβιλος, που έπιασε ταχύτητες άνω των 250 χλμ/ώρα (155 μίλια/ώρα), κατέστρεψε δεκάδες σπίτια και ώθησε την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πληγείσα περιοχή.
Οι κρατικές αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι τουλάχιστον ένα άτομο αγνοούνταν ώρες μετά την εμφάνιση του ανεμοστρόβιλου. Πέντε από τους νεκρούς ήταν ενήλικες και η έκτη ήταν μια 14χρονη κοπέλα.
Η κυβέρνηση δήλωσε ότι 437 άτομα, μεταξύ των οποίων παιδιά και έγκυες γυναίκες, έλαβαν ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία και σε μονάδες επιτόπου. Από αυτούς, τουλάχιστον 10 υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και εννέα παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε αλληλεγγύη προς τα θύματα.
