search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 09:23
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2025 07:42

Βραζιλία: 5 νεκροί και 130 τραυματίες από ανεμοστρόβιλο (Video)

08.11.2025 07:42
anemostrovilos_vrazilia

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130 τραυματίστηκαν χθες, Παρασκευή, από ανεμοστρόβιλο που σάρωσε τμήμα χωριού της νότιας Βραζιλίας, στην πολιτεία Παρανά, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Παρανά ανακοινώνει μετά λύπης της ότι πέντε θάνατοι έχουν ήδη επιβεβαιωθεί μετά τον ανεμοστρόβιλο» που έπληξε τον δήμο του Ρίο Μπονίτο ντο Ιγουασού, ανέφερε η υπηρεσία αυτή σε ανακοίνωσή της που εστάλη στο AFP.

Διαβάστε επίσης:

«Ήττα» Τραμπ στο Πόρτλαντ: Δικαστής εμπόδισε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς – Δεν υπάρχει «κίνδυνος εξέγερσης»

Με «κριτήρια Άγκυρας» – Η νέα τοποθέτηση Ερντογάν, η ευρωπαϊκή σιωπή, η ελληνική αμηχανία

Ναυτική δύναμη της ΕΕ εγγυάται την ασφάλεια ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου που υπέστη επίθεση πειρατών στον Κόλπο του Άντεν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ntimis_kritsas
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ντίμης Κρίτσας: Πέθανε ο άρχοντας της μόδας – Η Elizabeth Arden, το νυφικό της Καρέζη και η μυθιστορηματική ζωή του

Gaza ereipia
ΚΟΣΜΟΣ

«Μάχη» για το μέλλον της Γάζας: Γιατί οι εμπλεκόμενοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν για την ανοικοδόμησή της

kriti1
ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντία Δημογλίδου: Δύσκολο και διαρκές το στοίχημα κατά της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη (Video)

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Με την κυκλοφορία του βιβλίου επιταχύνει ρυθμούς –  Προβάδισμα στην ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς παρά τα «λάθη»

AKINITA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται ψηφιακό «price map» για τα ακίνητα που θα αποκαλύπτει τις πραγματικές τιμές παντού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 09:22
ntimis_kritsas
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ντίμης Κρίτσας: Πέθανε ο άρχοντας της μόδας – Η Elizabeth Arden, το νυφικό της Καρέζη και η μυθιστορηματική ζωή του

Gaza ereipia
ΚΟΣΜΟΣ

«Μάχη» για το μέλλον της Γάζας: Γιατί οι εμπλεκόμενοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν για την ανοικοδόμησή της

kriti1
ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντία Δημογλίδου: Δύσκολο και διαρκές το στοίχημα κατά της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη (Video)

1 / 3