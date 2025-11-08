search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 10:00
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2025 06:48

Ναυτική δύναμη της ΕΕ εγγυάται την ασφάλεια ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου που υπέστη επίθεση πειρατών στον Κόλπο του Άντεν

08.11.2025 06:48
ee somalia ploio

Η ναυτική δύναμη κατά της πειρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως εγγυήθηκε την ασφάλεια ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου που έγινε στόχος επίθεσης πειρατών προχθές Πέμπτη το πρωί στα ανοικτά της Σομαλίας, γεγονός που εγείρει ανησυχίες πως καταγράφεται πλέον αναζωπύρωση των ενεργειών του είδους στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά από το Κέρας της Αφρικής.

Η Σομαλία ήταν άλλοτε συνώνυμη με τις εφόδους πειρατών που σκοπό είχαν την απόσπαση λύτρων. Ωστόσο δεν είχε καταγραφτεί κανένα επεισόδιο αυτής της φύσης για μήνες.

«Έπειτα από πρώτη επίδειξη ισχύος», οι πειρατές «εγκατέλειψαν το εμπορικό δεξαμενόπλοιο», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η ναυτική δύναμη της ΕΕ, διευκρινίζοντας ότι «τα 24 μέλη του πληρώματος είναι σώα» και δεν υπήρξε «κανένας» τραυματισμός.

Στα μέλη του πληρώματος συγκαταλέγονται πέντε Έλληνες ναυτικοί, όπως μετέδωσε χθες το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι οπλισμένοι πειρατές επιτέθηκαν στο Hellas Aphrodite, δεξαμενόπλοιο που εκμεταλλεύεται η ελληνική εταιρεία Latsco Marine Management Inc., καθώς εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σίκα, στην πολιτεία Γκουτζάρατ της Ινδίας, στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, προχθές το πρωί.

Η ναυτική δύναμη ανέφερε πως διενεργεί έρευνα για να εντοπίσει τους πειρατές, οι οποίοι συνεχίζουν να δρουν στην περιοχή, κι ότι θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης αν συλληφθούν.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO ανέφερε από την πλευρά της νωρίτερα ότι το Hellas Aphrodite, δεξαμενόπλοιο μήκους 183 μέτρων, προσεγγίστηκε από πίσω από μικρό σκάφος κι ότι οι επιβαίνοντες σε αυτό άνοιξαν πυρ με ελαφριά όπλα και εκτοξευτήρες οπλοβομβίδων (RPG).

Η επίθεση καταγράφτηκε τρεις ημέρες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια πειρατών να επιβιβαστούν σε άλλο τάνκερ, το MV Stolt Sagaland, στα ανοικτά της Σομαλίας.

Τέσσερις ένοπλοι προσπάθησαν να ανέβουν στο σκάφος, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του γαλλικού κέντρου ναυτικής ασφάλειας MICA Center. Όμως άνδρες ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας πάνω στο σκάφος τους έτρεψαν σε φυγή, έπειτα από ανταλλαγές πυρών.

Διαβάστε επίσης

Στοιχεία για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα είχαν Ισραηλινοί στρατιωτικοί δικηγόροι – Πώς η διακυβέρνηση Μπάιντεν «έθαψε» το θέμα κάτω από το χαλί

Shutdown στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα

Το Κρεμλίνο διαψεύδει τις φήμες για αποπομπή του Σεργκέι Λαβρόφ – Οι απουσίες που προκάλεσαν ερωτήματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
katharistria_usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Kαθαρίστρια, μητέρα 4 παιδιών, μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι

natural_gas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος: Αμερικανική σκηνοθεσία, ελληνική φιλοδοξία, ευρωπαϊκή αμφιβολία

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Σκούρτα: «Καλοσχεδιασμένη ενέργεια» βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. – Το απομονωμένο σημείο και η δυσκολία της ταυτοποίησης

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

ntimis_kritsas
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ντίμης Κρίτσας: Πέθανε ο άρχοντας της μόδας – Η Elizabeth Arden, το νυφικό της Καρέζη και η μυθιστορηματική ζωή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 09:55
katharistria_usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Kαθαρίστρια, μητέρα 4 παιδιών, μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι

natural_gas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος: Αμερικανική σκηνοθεσία, ελληνική φιλοδοξία, ευρωπαϊκή αμφιβολία

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στα Σκούρτα: «Καλοσχεδιασμένη ενέργεια» βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. – Το απομονωμένο σημείο και η δυσκολία της ταυτοποίησης

1 / 3