Στοιχεία για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα είχαν Ισραηλινοί στρατιωτικοί δικηγόροι – Πώς η διακυβέρνηση Μπάιντεν «έθαψε» το θέμα κάτω από το χαλί

Οι ΗΠΑ συγκέντρωσαν πληροφορίες πέρυσι, σύμφωνα με τις οποίες οι στρατιωτικοί δικηγόροι του Ισραήλ προειδοποιούσαν για την ύπαρξη στοιχείων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου εναντίον του Ισραήλ για τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Γάζα, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.

Οι πληροφορίες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, περιγράφονται από τους πρώην αξιωματούχους ως από τις πιο εντυπωσιακές που κοινοποιήθηκαν σε κορυφαίους πολιτικούς των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου και αφορούν αμφιβολίες εντός του ισραηλινού στρατού σχετικά με τη νομιμότητα των τακτικών του, οι οποίες έρχονταν σε έντονη αντίθεση με τη δημόσια στάση του Ισραήλ να υπερασπίζεται τις ενέργειές του.

Δύο από τους πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσαν ότι το υλικό δεν κυκλοφόρησε ευρέως εντός της κυβέρνησης των ΗΠΑ μέχρι περίπου το τέλος της διακυβέρνησης Μπάιντεν, όταν διαδόθηκε ευρύτερα πριν από μια ενημέρωση του Κογκρέσου τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι πληροφορίες ενέτειναν τις ανησυχίες στην Ουάσινγκτον σχετικά με τη συμπεριφορά του Ισραήλ σε έναν πόλεμο που, όπως έλεγε ήταν απαραίτητος για την εξάλειψη των Παλαιστινίων μαχητών της Χαμάς που ήταν ενσωματωμένοι σε πολιτικές υποδομές. Υπήρχαν ανησυχίες ότι το Ισραήλ στόχευε σκόπιμα αμάχους και εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, ένα πιθανό έγκλημα πολέμου το οποίο το Ισραήλ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχία για τα ευρήματα, ιδίως καθώς ο αυξανόμενος αριθμός θανάτων αμάχων στη Γάζα εγείρει ανησυχίες ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ ενδέχεται να παραβιάζουν τα διεθνή νομικά πρότυπα σχετικά με τις αποδεκτές παράπλευρες απώλειες.

Οι πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι με τους οποίους μίλησε το Reuters δεν παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με το ποια στοιχεία – όπως συγκεκριμένα περιστατικά πολέμου – είχαν προκαλέσει ανησυχίες στους στρατιωτικούς δικηγόρους του Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 68.000 Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια μιας διετούς στρατιωτικής εκστρατείας, λένε αξιωματούχοι υγείας της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι τουλάχιστον 20.000 από τους νεκρούς ήταν μαχητές.

Το Reuters μίλησε με εννέα πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους της κυβέρνησης του τότε προέδρου Τζο Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένων έξι που είχαν άμεση γνώση των πληροφοριών και της επακόλουθης συζήτησης εντός της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Όλοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Αναφορές για εσωτερική διαφωνία στην κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με την εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν. Αυτή η αφήγηση προσφέρει μια πληρέστερη εικόνα της έντασης της συζήτησης κατά τις τελευταίες εβδομάδες της κυβέρνησης, η οποία έληξε με την ορκωμοσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.

Ο Ισραηλινός Πρέσβης στις ΗΠΑ, Γεχίελ Λάιτερ, αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε για μια απάντηση σχετικά με τις αμερικανικές πληροφορίες και την εσωτερική συζήτηση της κυβέρνησης Μπάιντεν σχετικά με αυτήν. Ούτε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ούτε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η συζήτηση εντάθηκε στο τέλος της διακυβέρνησης Μπάιντεν

Οι πληροφορίες οδήγησαν σε μια διατμηματική συνάντηση στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, όπου αξιωματούχοι και δικηγόροι συζήτησαν πώς και εάν θα έπρεπε να αντιδράσουν στα νέα ευρήματα.

Ένα εύρημα των ΗΠΑ ότι το Ισραήλ διέπραττε εγκλήματα πολέμου θα απαιτούσε, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο, την αναστολή μελλοντικών αποστολών όπλων και τον τερματισμό της ανταλλαγής πληροφοριών με το Ισραήλ. Οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ συνεργάζονται στενά με τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες και παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες, ιδίως σχετικά με γεγονότα που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Στις συνομιλίες της κυβέρνησης Μπάιντεν τον Δεκέμβριο συμμετείχαν αξιωματούχοι από όλη την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Εξωτερικών, του Πενταγώνου, της κοινότητας πληροφοριών και του Λευκού Οίκου. Ο Μπάιντεν ενημερώθηκε επίσης για το θέμα από τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας.

Η συζήτηση σχετικά με το εάν οι Ισραηλινοί είχαν διαπράξει εγκλήματα πολέμου στη Γάζα έληξε όταν δικηγόροι από όλη την κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισαν ότι ήταν ακόμα νόμιμο για τις ΗΠΑ να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ με όπλα και πληροφορίες, επειδή οι ΗΠΑ δεν είχαν συγκεντρώσει τα δικά τους στοιχεία ότι το Ισραήλ παραβίαζε το δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων, σύμφωνα με τρεις πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Υποστήριξαν ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ίδιες οι ΗΠΑ δεν αποδείκνυαν ότι οι Ισραηλινοί είχαν σκοτώσει σκόπιμα πολίτες και ανθρωπιστικούς φορείς ή είχαν μπλοκάρει την βοήθεια, ένας βασικός παράγοντας για τη νομική ευθύνη.

Ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν φοβόντουσαν ότι ένα επίσημο εύρημα των ΗΠΑ για ισραηλινά εγκλήματα πολέμου θα ανάγκαζε την Ουάσινγκτον να διακόψει την υποστήριξη προς τα όπλα και τις μυστικές υπηρεσίες — μια κίνηση που ανησυχούσαν ότι θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη Χαμάς, να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός και να μετατοπίσει την πολιτική αφήγηση υπέρ της μαχητικής ομάδας. Η Χαμάς σκότωσε 1.200 ανθρώπους και απήγαγε 251 στην επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου 2023, προκαλώντας την στρατιωτική αντίδραση του Ισραήλ.

Η επιλογή της αποδοχής της κατάστασης εξόργισε ορισμένους από τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι πίστευαν ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν θα έπρεπε να ήταν πιο δυναμική στην καταγγελία των φερόμενων καταχρήσεων του Ισραήλ και του ρόλου των ΗΠΑ στην διευκόλυνσή τους, δήλωσαν πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Τραμπ και οι αξιωματούχοι του ενημερώθηκαν από την ομάδα του Μπάιντεν για τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά έδειξαν ελάχιστο ενδιαφέρον για το θέμα αφότου ανέλαβαν τα ηνία τον Ιανουάριο και άρχισαν να τάσσονται πιο δυναμικά με τους Ισραηλινούς, δήλωσαν οι πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

AP

Ακόμα και πριν οι ΗΠΑ συλλέξουν πληροφορίες για εγκλήματα πολέμου από τον ισραηλινό στρατό, ορισμένοι δικηγόροι του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο επιβλέπει τις νομικές αξιολογήσεις της συμπεριφοράς ξένων στρατιωτικών, εξέφρασαν επανειλημμένα ανησυχίες στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ότι το Ισραήλ ενδέχεται να διαπράττει εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με πέντε πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023, δικηγόροι από το νομικό γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσαν στον Μπλίνκεν σε συναντήσεις ότι πίστευαν ότι η στρατιωτική συμπεριφορά του Ισραήλ στη Γάζα πιθανότατα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ενδεχομένως εγκλήματα πολέμου, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Αλλά ποτέ δεν έκαναν μια οριστική αξιολόγηση ότι το Ισραήλ παραβίαζε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, μια κίνηση που άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ στο Υπουργείο Εξωτερικών θεώρησαν ότι το νομικό γραφείο ασκούσε πιέσεις.

«Θεωρούσαν πως η δουλειά τους ήταν να δικαιολογούν μια πολιτική απόφαση», δήλωσε ένας από τους πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Η έλλειψη οριστικού συμπεράσματος από τους δικηγόρους του Υπουργείου Εξωτερικών αντικατοπτρίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε μια έκθεση της κυβέρνησης των ΗΠΑ που συντάχθηκε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν τον Μάιο του 2024, όταν η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να παραβίασε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο χρησιμοποιώντας όπλα που προμηθεύτηκαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του επιχείρησης στη Γάζα.

Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν έκανε μια οριστική αξιολόγηση, επικαλούμενη την ομίχλη του πολέμου.

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν επανεξέταζε συνεχώς την τήρηση των νόμων περί ένοπλων συγκρούσεων από το Ισραήλ, καθώς και τις απαιτήσεις των δικών μας νόμων», δήλωσε ο Μπλίνκεν μέσω εκπροσώπου.

Διεθνείς ανησυχίες για πιθανά εγκλήματα πολέμου

Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην επικεφαλής της άμυνάς του, καθώς και τον ηγέτη της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη σύγκρουση της Γάζας. Η Χαμάς έκτοτε επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ σκότωσε τον Ντέιφ.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου με έδρα τη Χάγη και αρνείται τα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Οι ηγέτες της Χαμάς έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι διέπραξαν εγκλήματα πολέμου.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν από Αμερικανούς αξιωματούχους τις τελευταίες εβδομάδες της κυβέρνησης Μπάιντεν ήταν το αν η κυβέρνηση θα ήταν συνένοχη εάν Ισραηλινοί αξιωματούχοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες σε διεθνές δικαστήριο, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν αυτή τη συζήτηση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υπερασπίστηκαν δημόσια το Ισραήλ, αλλά και ιδιωτικά συζήτησαν το ζήτημα υπό το φως των εκθέσεων των μυστικών υπηρεσιών. Ο Μπάιντεν και αργότερα η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις διεξήγαγαν τελικά ανεπιτυχείς προεδρικές εκστρατείες.



«Η κυβέρνηση Μπάιντεν σκόπιμα έκανε τα στραβά μάτια μπροστά σε συντριπτικά στοιχεία ότι διαπράττονταν εγκλήματα πολέμου με αμερικανικά όπλα στη Γάζα», δήλωσε ο Βαν Χόλεν, από το Μέριλαντ, στο Reuters.

Το Ισραήλ, το οποίο αγωνίζεται για μια υπόθεση γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο, απορρίπτει τους ισχυρισμούς για γενοκτονία ως πολιτικά υποκινούμενους και λέει ότι η στρατιωτική του εκστρατεία στοχεύει τη Χαμάς, όχι τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τη βλάβη στους αμάχους, ενώ στοχεύει μαχητές που είναι εγκατεστημένοι σε νοσοκομεία, σχολεία και καταφύγια, χρησιμοποιώντας προειδοποιήσεις και κατάλληλα πυρομαχικά.

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters τον Σεπτέμβριο ότι ο στρατός ερευνούσε περίπου 2.000 περιστατικά πιθανής κακής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων θανάτων αμάχων και ζημιών σε υποδομές.

Ορισμένες υποθέσεις ήρθαν στο φως μέσω της υπόθεσης γενοκτονίας που κατατέθηκε στο Διεθνές Δικαστήριο, δήλωσε ο αξιωματούχος.

