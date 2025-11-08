search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 21:09
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2025 18:16

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε μπαρ στην Τάμπα – 4 νεκροί και 11 τραυματίες

08.11.2025 18:16
usa1

Η αστυνομία της Τάμπα στη Φλόριντα των ΗΠΑ ανέφερε ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και άλλα έντεκα τραυματίστηκαν αφού ένα όχημα που κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα χτύπησε ένα πλήθος πεζών νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην Ybor City.

Η σύγκρουση συνέβη περίπου στις 12:45 π.μ. στην οδό East 7th Avenue, στο μπλοκ 1500. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο οδηγός, 22χρονος Silas Sampson, οδηγούσε απερίσκεπτα στην I-275 πριν βγει στην έξοδο κοντά στη Doyle Carlton Drive. Το όχημα είχε εντοπιστεί νωρίτερα να συμμετέχει σε παράνομους αγώνες δρόμου στην οδό Hillsborough Avenue κοντά στην 22nd Street.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τροχονόμοι της Florida Highway Patrol προσπάθησαν να σταματήσουν το αυτοκίνητο και επιχείρησαν μια τεχνική PIT, αλλά ο οδηγός συνέχισε ανατολικά με μεγάλη ταχύτητα. Λίγο αργότερα, το όχημα έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με μια επιχείρηση, χτυπώντας περισσότερα από δώδεκα άτομα που βρίσκονταν έξω.

Τρεις άνθρωποι πέθαναν στο σημείο. Ένα τέταρτο θύμα πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο. Ένα άτομο παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οκτώ άλλα νοσηλεύονται με τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή τους. Δύο επιπλέον θύματα αρνήθηκαν θεραπεία. Όλα τα θύματα είναι ενήλικες.

«Το σημερινό περιστατικό ήταν μια ανούσια τραγωδία», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τάμπα, Lee Bercaw. «Η απερίσκεπτη οδήγηση έθεσε σε κίνδυνο αθώες ζωές. Οι καρδιές μας είναι με τους αγαπημένους των θυμάτων και όλους όσους επηρεάστηκαν».

Η Florida Highway Patrol ηγείται της έρευνας για τη σύγκρουση. Η αστυνομία αναφέρει ότι ο ύποπτος, Sampson, συνελήφθη στο σημείο.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Τρεις συλλήψεις 20χρονων γυναικών για σχεδιασμό «τζιχαντιστικής επίθεσης» στο Παρίσι

Reuters: Η Meta κερδίζει τεράστια ποσά από τις fake διαφημίσεις στις πλατφόρμες της

Κυνική παραδοχή Μελόνι: «Με τη δεξιά στην κυβέρνηση, δεν θα εγκριθεί ποτέ ειδικός φόρος για τις μεγάλες περιουσίες»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kede1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απίστευτες σκηνές στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Η ΝΔ δεν ήθελε ονομαστική ψηφοφορία και παραλίγο να πέσει… ξύλο (Video)

tzokovic-2352
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Κέρδισε το «δικό του» τουρνουά στο ΟΑΚΑ

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός για ερωτικές πράξεις με ανηλίκους Ρομά έναντι χρηματικής αμοιβής

lavrov_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η εντολή Πούτιν για πυρηνικές δοκιμές είναι υπό υλοποίηση»

panetolikos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Νίκη οκτάδας για την ομάδα του Αγρινίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

vyzantino mouseio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 21:09
kede1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απίστευτες σκηνές στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Η ΝΔ δεν ήθελε ονομαστική ψηφοφορία και παραλίγο να πέσει… ξύλο (Video)

tzokovic-2352
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Κέρδισε το «δικό του» τουρνουά στο ΟΑΚΑ

sillipsi_xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός για ερωτικές πράξεις με ανηλίκους Ρομά έναντι χρηματικής αμοιβής

1 / 3