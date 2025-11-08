Κυνική παραδοχή Μελόνι: «Με τη δεξιά στην κυβέρνηση, δεν θα εγκριθεί ποτέ ειδικός φόρος για τις μεγάλες περιουσίες»

Τέλος στο αίτημα της ιταλικής αντιπολίτευσης για ειδικό φόρο στις μεγάλες περιουσίες έβαλε η Τζόρτζια Μελόνι με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η έγκριση ειδικού μέτρου για τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών και καταθέσεων επανέρχεται, ανά διαστήματα, στις προτάσεις της αριστεράς. Είναι καθησυχαστικό το να γνωρίζουμε πως, με τη δεξιά στην κυβέρνηση, οι προτάσεις αυτές δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστούν», έγραψε στο «Χ» η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Le patrimoniali ricompaiono ciclicamente nelle proposte della sinistra.

È rassicurante sapere che, con la destra al Governo, non vedranno mai la luce. pic.twitter.com/RI0j6rjmjy — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 8, 2025

Τις μέρες που πέρασαν, η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, ΄Ελι Σλάιν, δήλωσε ότι η πολιτική της δύναμη «τάσσεται υπέρ μιας φορολόγησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για όσους διαθέτουν εκατομμύρια, για τους δισεκατομμυριούχους».

«Αυξήθηκαν οι πολίτες σε κατάσταση φτώχειας»

Ο γραμματέας της «Ιταλικής Αριστεράς», Νικόλα Φρατογιάννι, από την πλευρά του απάντησε στη Μελόνι ότι «δεν είναι καθόλου καθησυχαστικό το ότι με τη δεξιά στην κυβέρνηση αυξήθηκαν οι πολίτες σε κατάσταση φτώχειας και κατά ένα εκατομμύριο οι Ιταλοί που δεν πάνε στο γιατροί για αναγκαίες αγωγές».

Ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, γραμματέας του μεγαλύτερου συνδικάτου της χώρας, Cgil, πρότεινε την ειδική φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ «με φόρο της τάξης του 1%, ώστε να εξασφαλιστούν περίπου 26 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα οποία μπορούν να στηριχθούν η υγεία, η παιδεία και ο τομέας της εργασίας».

Ο πρώην πρωθυπουργός και νυν γραμματέας των «Πέντε Αστέρων», Τζουζέπε Κόντε, αντίθετα, θεωρεί ότι «η υπερφορολόγηση των μεγάλων περιουσιών δεν θα προσφέρει τους αναγκαίους πόρους για να μπορέσουν να λυθούν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιταλία» και για τον λόγο αυτό «δεν την υιοθέτησε όταν ήταν πρωθυπουργός».

