search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 18:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2025 16:11

Κυνική παραδοχή Μελόνι: «Με τη δεξιά στην κυβέρνηση, δεν θα εγκριθεί ποτέ ειδικός φόρος για τις μεγάλες περιουσίες»

08.11.2025 16:11
meloni

Τέλος στο αίτημα της ιταλικής αντιπολίτευσης για ειδικό φόρο στις μεγάλες περιουσίες έβαλε η Τζόρτζια Μελόνι με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η έγκριση ειδικού μέτρου για τη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών και καταθέσεων επανέρχεται, ανά διαστήματα, στις προτάσεις της αριστεράς. Είναι καθησυχαστικό το να γνωρίζουμε πως, με τη δεξιά στην κυβέρνηση, οι προτάσεις αυτές δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστούν», έγραψε στο «Χ» η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Τις μέρες που πέρασαν, η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, ΄Ελι Σλάιν, δήλωσε ότι η πολιτική της δύναμη «τάσσεται υπέρ μιας φορολόγησης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για όσους διαθέτουν εκατομμύρια, για τους δισεκατομμυριούχους».

«Αυξήθηκαν οι πολίτες σε κατάσταση φτώχειας»

Ο γραμματέας της «Ιταλικής Αριστεράς», Νικόλα Φρατογιάννι, από την πλευρά του απάντησε στη Μελόνι ότι «δεν είναι καθόλου καθησυχαστικό το ότι με τη δεξιά στην κυβέρνηση αυξήθηκαν οι πολίτες σε κατάσταση φτώχειας και κατά ένα εκατομμύριο οι Ιταλοί που δεν πάνε στο γιατροί για αναγκαίες αγωγές».

Ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, γραμματέας του μεγαλύτερου συνδικάτου της χώρας, Cgil, πρότεινε την ειδική φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ «με φόρο της τάξης του 1%, ώστε να εξασφαλιστούν περίπου 26 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα οποία μπορούν να στηριχθούν η υγεία, η παιδεία και ο τομέας της εργασίας».

Ο πρώην πρωθυπουργός και νυν γραμματέας των «Πέντε Αστέρων», Τζουζέπε Κόντε, αντίθετα, θεωρεί ότι «η υπερφορολόγηση των μεγάλων περιουσιών δεν θα προσφέρει τους αναγκαίους πόρους για να μπορέσουν να λυθούν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιταλία» και για τον λόγο αυτό «δεν την υιοθέτησε όταν ήταν πρωθυπουργός».

Διαβάστε επίσης:

Βρετανία: Επέστρεψε στη φυλακή άντρας που αποφυλακίστηκε «κατά λάθος» – Σάλος με τους 262 κρατούμενους που αποφυλακίστηκαν λανθασμένα την περίοδο 2024-2025

Κύπρος: Ένταση στην ουδέτερη ζώνη με γεωργούς και κατοχικούς στρατιωτικούς – Διαβήματα της κυβέρνησης στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ισραήλ: Σε Ισραηλινοαργεντίνο που είχε σκοτωθεί στην έναρξη του πολέμου ανήκει η σορός που παραδόθηκε χθες – Επεστράφησαν 15 σοροί Παλαιστινίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Στους 134 οι νεκροί στη Βραζιλία από την κατάρρευση του φράγματος - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στους 6 οι νεκροί και πάνω από 400 οι τραυματίες από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο

usa1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε μπαρ στην Τάμπα – 4 νεκροί και 11 τραυματίες

xaritsis_7_6
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης στην ΚΕ της Νέας Αριστεράς: Προοδευτικό μέτωπο και κοινό ψηφοδέλτιο – Εσωτερικό δημοψήφισμα αν υπάρχει «ριζική διαφωνία»

chris_wright
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Ράιτ στην Τουρκία: «Ελπίζω να μη σταθεί εμπόδιο»

beig1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Όλα τα αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ στην αγορά της Ελλάδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

vyzantino mouseio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 18:41
Στους 134 οι νεκροί στη Βραζιλία από την κατάρρευση του φράγματος - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στους 6 οι νεκροί και πάνω από 400 οι τραυματίες από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο

usa1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε μπαρ στην Τάμπα – 4 νεκροί και 11 τραυματίες

xaritsis_7_6
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης στην ΚΕ της Νέας Αριστεράς: Προοδευτικό μέτωπο και κοινό ψηφοδέλτιο – Εσωτερικό δημοψήφισμα αν υπάρχει «ριζική διαφωνία»

1 / 3