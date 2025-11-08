Κύπρος: Ένταση στην ουδέτερη ζώνη με γεωργούς και κατοχικούς στρατιωτικούς – Διαβήματα της κυβέρνησης στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ

«Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε επαφή με τις κοινοτικές αρχές και προβαίνει στα δέοντα διαβήματα προς την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των καλλιεργητών στη γη τους και την αποτροπή οποιασδήποτε παραβίασης του καθεστώτος της Νεκρής Ζώνης, σύμφωνα με τους όρους της εντολής της UNFICYP και τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σύμφωνα με το Euronews.gr ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με τη δέουσα σοβαρότητα, σημειώνοντας ότι ο τουρκικός κατοχικός στρατός, «με απαράδεκτες ενέργειες, αμφισβητεί το καθεστώς της Νεκρής Ζώνης και επιχειρεί εκ νέου τη δημιουργία τετελεσμένων εντός αυτής, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να ενεργεί με νηφαλιότητα, αποφασιστικότητα και πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο», σημειώνει, τέλος, ο Εκπρόσωπος.

Το χρονικό της έντασης

Ένταση δημιουργήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Δένειας, μετά από νέα πρόκληση των κατοχικών «αρχών».

Το επεισόδιο προκλήθηκε όταν Ελληνοκύπριος γεωργός πήγε στη Νεκρή Ζώνη για να καλλιεργήσει τη γη του, και τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στο σημείο, προκειμένου να τον παρεμποδίσει.

Στη σκηνή έσπευσαν τα Ηνωμένα Έθνη για να εκτονώσουν την κατάσταση. Τόσο ο γεωργός όσο και οι Τούρκοι στρατιώτες αποχώρησαν από το σημείο. Επισημαίνεται πως παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και πριν από τέσσερις ημέρες και μετά από παρέμβαση προγραμματίστηκε ο γεωργός να πήγαινε σήμερα στο σημείο.

Το Υπουργείο Άμυνας είναι ενήμερο για το περιστατικό και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Από πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε επαφή με τις κοινοτικές αρχές και προβαίνει στα δέοντα διαβήματα προς την Ειρηνευτική Δύναμη για αποκατάσταση της πρόσβασης των καλλιεργητών στην γη τους.

Σε επικοινωνία του ΡΙΚ με τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσαν το περιστατικό και σημειώνουν ότι η κατάσταση αυτή την ώρα παραμένει ήρεμη. Όπως ανέφεραν, η αποτροπή των εντάσεων παραμένει η πιο σημαντική τους προτεραιότητα.

