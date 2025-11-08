search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

08.11.2025 13:42

ΗΠΑ – Shutdown: Στην πείνα 42 εκατομμύρια πολίτες – Το Ανώτατο Δικαστήριο «πάγωσε» το επίδομα αγοράς τροφίμων

08.11.2025 13:42
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απεφάνθη χθες, Παρασκευή, ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν υποχρεούται να καταβάλει αμέσως τα επιδόματα, που δίδονται βάσει προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας το οποίο ανεστάλη λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης, με την προσωρινή αυτή απόφαση να αφήνει εκατομμύρια Αμερικανούς στην αβεβαιότητα.

Δικαστήριο είχε αποφανθεί αυτήν την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση οφείλει να χρηματοδοτήσει πλήρως το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP για τον Νοέμβριο ως την Παρασκευή το βράδυ.

Είχε δώσει εντολή στην κυβέρνηση Τραμπ να αντλήσει από τα αποθεματικά για να καταβάλει δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες, προκειμένου αυτές να διανείμουν επιδόματα σίτισης σε περίπου 42 εκατομμύρια Αμερικανούς, μεταξύ των οποίων εκατομμύρια παιδιά, που εξαρτώνται από το πρόγραμμα αυτό για να αγοράσουν τρόφιμα.

Η απόφαση

Ωστόσο η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον εξέδωσε διοικητική απόφαση με την οποία αναστέλλεται η διαδικασία και χορηγείται επιπλέον χρόνος για να εξεταστεί το αίτημα της κυβέρνησης.

Οι αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν σταματήσει να λειτουργούν στο μεγαλύτερο μέχρι σήμερα σε διάρκεια «shutdown» που έχει προκληθεί στις ΗΠΑ, μετά την αποτυχία των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο να συμφωνήσουν σε έναν νέο προϋπολογισμό μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, πράγμα που έχει επιπτώσεις στα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.

Η απόφαση αυτή του Ανώτατου Δικαστηρίου, στο οποίο πλειοψηφούν οι συντηρητικοί, εκδόθηκε παρά τις προσπάθειες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να καταβάλει τις απαραίτητες πληρωμές στις πολιτείες.

«Είναι ντροπή που η κυβέρνηση επέλεξε να προσφύγει στη δικαιοσύνη»

Αξιωματούχοι των Δημοκρατικών εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και για την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει τη χρηματοδότηση του προγράμματος SNAP.

«Είναι ντροπή που η κυβέρνηση επέλεξε να προσφύγει στη δικαιοσύνη αντί να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στον αμερικανικό λαό», σημείωσε σε ανάρτησή της στο X η γενική εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, η οποία έχει αντιταχθεί επανειλημμένως στον Τραμπ.

