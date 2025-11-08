ΗΠΑ: Στους 14 νεκρούς ο απολογισμός της συντριβής του αεροσκάφους της UPS

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κι άλλο θύμα εντοπίστηκε εκεί όπου συνετρίβη αεροσκάφος μεταφοράς της UPS την Τρίτη στη Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι, με τον απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής να ανέρχεται πλέον σε 14 νεκρούς μεταξύ αυτών και παιδί.
Κτίρια καταστράφηκαν από την τεράστια πυρκαγιά που προκλήθηκε.
Σύμφωνα με ομοσπονδιακό αξιωματούχο, η αριστερή πτέρυγα του αεροπλάνου πήρε φωτιά και ένας κινητήρας αποκολλήθηκε λίγο πριν την συντριβή.
Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δημοσίευσε βίντεο από το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS που είχε προορισμό τη Χαβάη
