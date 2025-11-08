ΗΠΑ: Στους 14 νεκρούς ο απολογισμός της συντριβής του αεροσκάφους της UPS

Κι άλλο θύμα εντοπίστηκε εκεί όπου συνετρίβη αεροσκάφος μεταφοράς της UPS την Τρίτη στη Λούιβιλ, στην πολιτεία Κεντάκι, με τον απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής να ανέρχεται πλέον σε 14 νεκρούς μεταξύ αυτών και παιδί.

Κτίρια καταστράφηκαν από την τεράστια πυρκαγιά που προκλήθηκε.

This evening’s plane crash near #Louisville is a solemn reminder of how fragile life is and how brave so many are in the face of crisis.

To those hurt, to those helping, and to those waiting, we’re holding you close in prayer.#UPS #LouisvilleStrong

pic.twitter.com/Jp29ZnlFYo — Calgary Muslim Women (@LajnaCalgary) November 5, 2025

Σύμφωνα με ομοσπονδιακό αξιωματούχο, η αριστερή πτέρυγα του αεροπλάνου πήρε φωτιά και ένας κινητήρας αποκολλήθηκε λίγο πριν την συντριβή.

WLKY NewsChopper gives us our closest view yet at the devastation left behind by Tuesday's deadly UPS plane crash in Louisville. Read more here: https://t.co/fhNw8HmIl2 pic.twitter.com/a5dXp1MeNJ — WLKY (@WLKY) November 7, 2025

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δημοσίευσε βίντεο από το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων McDonnell Douglas MD-11 της εταιρείας UPS που είχε προορισμό τη Χαβάη

WATCH: Dash cam video shows UPS plane crash in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/dZdpus1fxu — BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025

Διαβάστε επίσης:

Sky News: Γιατί «εξαφανίστηκε» ο Λαβρόφ – «Τimeout» από Πούτιν για τη στάση του προς τις ΗΠΑ

Τραγωδία στην Τουρκία: 7 νεκροί από πυρκαγιά σε αποθήκη αρωματοποιίας (Video)

Τέλος τα ασύρματα ακουστικά στα αεροδρόμια – Ποιές εταιρίες τα απαγορεύουν και γιατί