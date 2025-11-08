Τραγωδία στην Τουρκία: 7 νεκροί από πυρκαγιά σε αποθήκη αρωματοποιίας (Video)

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αποθήκη αρωματοποιίας στο Ντιλόβασι, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 7 emekçimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.



Güvenli olmayan koşullar, alınmayan önlemler, emekçilerin canının hiçe sayılması… pic.twitter.com/c3fasCFdp6 — Burhanettin Bulut (@eczburhan) November 8, 2025

Δύο όροφοι ενός κτιρίου που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων απανθρακώθηκαν από τη φωτιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

SON DAKİKA | Kocaeli'de parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. pic.twitter.com/DBqJXvzXXY November 8, 2025

