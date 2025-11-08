search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025
ΚΟΣΜΟΣ

08.11.2025 11:31

Τραγωδία στην Τουρκία: 7 νεκροί από πυρκαγιά σε αποθήκη αρωματοποιίας (Video)

08.11.2025 11:31
Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αποθήκη αρωματοποιίας στο Ντιλόβασι, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο όροφοι ενός κτιρίου που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων απανθρακώθηκαν από τη φωτιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα – …Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

syntrivi_1200x800
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στους 14 νεκρούς ο απολογισμός της συντριβής του αεροσκάφους της UPS

ANDROYLAKIS-DOYKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακριτική… συνάντηση Ανδρουλάκη – Δούκα, βρέθηκαν σε εκδήλωση στην Ορεστιάδα

OIKOS ANOXIS (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ελληνικού FBI σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – 15 συλλήψεις

odigisi_vroxi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Οι περιοχές που επηρεάζονται μέχρι τη Δευτέρα

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

vyzantino mouseio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

