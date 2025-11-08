Sky News: Γιατί «εξαφανίστηκε» ο Λαβρόφ – «Τimeout» από Πούτιν για τη στάση του προς τις ΗΠΑ

Το Sky News επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει την ηχηρή απουσία του Σεργκέι Λαβρόφ από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε τη σύνταξη έκθεσης για την προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών.

Ο έμπειρος Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, μόνιμο μέλος του συμβουλίου, δεν παρέστη – και, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, δεν επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τη Μόσχα στη σύνοδο κορυφής της G20.

Το βρετανικό δίκτυο υπενθυμίζει ότι «στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, οι δυτικοί ανέλυαν καρέ-καρέ τα κρατικά βίντεο για να εντοπίσουν ποιος ανέβαινε και ποιος έπεφτε στην ιεραρχία του Κρεμλίνου». Σήμερα, η ίδια προσοχή στρέφεται στη συνεδρίαση της Τετάρτης – μια στιγμή που, όπως σημειώνει το Sky News, «κανείς δεν θα περίμενε να χάσει ένας έμπιστος υπολοχαγός».

Ο Λαβρόφ ήταν το μοναδικό μόνιμο μέλος που απουσίαζε. Η ρωσική Kommersant χαρακτήρισε την απουσία «συντονισμένη», όμως η χρονική σύμπτωση με τον αποκλεισμό του από την G20 άναψε φωτιές στα διπλωματικά παρασκήνια. Οι φήμες περί ρήξης πήραν διαστάσεις, υποχρεώνοντας το Κρεμλίνο να διαψεύσει – χωρίς όμως να πείσει. Όπως σχολιάζει το Sky News, η εξαφάνιση του Λαβρόφ από το προσκήνιο «μυρίζει δυσμένεια».

Η υπόθεση Τραμπ και η ρωγμή στο Κρεμλίνο

Οι υποψίες ενισχύθηκαν μετά την αιφνιδιαστική ακύρωση της συνόδου κορυφής Πούτιν–Τραμπ στη Βουδαπέστη. Η απόφαση ήρθε λίγες ώρες μετά από μια έντονη τηλεφωνική συνομιλία του Λαβρόφ με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο. Η Financial Times αποδίδει την ακύρωση στη «σκληρή και αδιάλλακτη» στάση του Λαβρόφ – στάση που φέρεται να ενόχλησε βαθιά τον Λευκό Οίκο, αλλά κυρίως το ίδιο το Κρεμλίνο.

Διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Sky News υποστηρίζουν ότι «ο Λαβρόφ είτε έκανε κρίσιμο λάθος είτε ξέφυγε από το σενάριο». Το αποτέλεσμα; Η προσέγγιση ΗΠΑ–Ρωσίας βυθίστηκε, προκαλώντας την οργή του Πούτιν, ο οποίος επιδιώκει –έστω παρασκηνιακά– να ξαναχτίσει δίαυλο με την Ουάσινγκτον σε ζητήματα όπως η Ουκρανία και τα πυρηνικά.

Το προφίλ του Λαβρόφ και η σκιά του Πούτιν

«Ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι έκανε τον Ρώσο πρόεδρο να φανεί αδύναμος, ανίκανος να ελέγξει τον υπουργό Εξωτερικών του», αναφέρει η ανάλυση του Sky News. Και συνεχίζει με μια εύστοχη αναλογία: «Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θυμούνται τον κανόνα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον – ποτέ μην αφήνεις έναν παίκτη να γίνει πιο σημαντικός από τον σύλλογο. Ο Πούτιν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο».

Αν πράγματι ο Λαβρόφ έχει μπει στο περιθώριο, τότε πρόκειται για μια ιστορική καμπή. Ο 75χρονος διπλωμάτης υπήρξε για πάνω από δύο δεκαετίες το πρόσωπο της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, η φωνή και η σκιά του ίδιου του Πούτιν. Υπερασπίστηκε με πάθος την εισβολή στην Ουκρανία και ενσάρκωσε το δόγμα της ρωσικής αδιαλλαξίας απέναντι στη Δύση.

Ο Βρετανός αναλυτής υπενθυμίζει χαρακτηριστικά την εμφάνιση του Λαβρόφ στη σύνοδο κορυφής Πούτιν–Τραμπ στην Αλάσκα, φορώντας πουλόβερ με τα αρχικά «CCCP» – τα ρωσικά γράμματα για την ΕΣΣΔ. «Ήταν η κίνηση ενός διπλωμάτη βαρέων βαρών, που ήξερε πώς να στέλνει μηνύματα χωρίς να μιλά. Αλλά μήπως αυτή η αδιαπραγμάτευτη στάση ήταν τελικά το λάθος που δεν συγχωρείται στο Κρεμλίνο;» καταλήγει το Sky News.

Το Κρεμλίνο διαψεύδει τις φήμες για αποπομπή του Σεργκέι Λαβρόφ

Η Moscow Times, ένα ανεξάρτητο μέσο με έδρα την Ολλανδία, ανέφερε την Πέμπτη ότι ο Πούτιν έχει παραγκωνίσει τον Λαβρόφ και ο υπουργός εξαφανίστηκε από τη δημοσιότητα μετά την αιφνίδια ακύρωση από τις ΗΠΑ μιας προτεινόμενης συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη με τη Ρωσία.

Τροφοδοτώντας περαιτέρω τις φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λαβρόφ δεν ήταν παρών στο Κρεμλίνο την Τετάρτη, όταν ο Πούτιν δήλωσε ότι εξετάζει την επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων.

Σύμφωνα με την Kommersant, ένα ρωσικό επιχειρηματικό μέσο που συνδέεται με το Κρεμλίνο, ο Λαβρόφ απουσίαζε από τη συνάντηση καθώς είχε συμφωνήσει να μην είναι παρών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Λαβρόφ ήταν στις 28 Οκτωβρίου, όταν συμμετείχε στη Διεθνή Διάσκεψη του Μινσκ για την Ευρασιατική Ασφάλεια στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας.

Ο 76χρονος Λαβρόφ δεν θα ηγηθεί επίσης της ρωσικής αντιπροσωπείας στη φετινή σύνοδο κορυφής της G20, αν και κανονικά αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο. Το Κρεμλίνο δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο αναπληρωτής επικεφαλής της κυβέρνησης του Πούτιν, Μαξίμ Ορέσκιν, θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία στη σύνοδο κορυφής στο Γιοχάνεσμπουργκ αργότερα αυτόν τον μήνα.

Οι Financial Times ανέφεραν στα τέλη του περασμένου μήνα ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να ακυρώσουν τη συνάντηση της Βουδαπέστης για τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά από μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, λόγω της αδιάλλακτης στάσης του Ρώσου.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Τουρκία: 7 νεκροί από πυρκαγιά σε αποθήκη αρωματοποιίας (Video)

Τέλος τα ασύρματα ακουστικά στα αεροδρόμια – Ποιές εταιρίες τα απαγορεύουν και γιατί

Ισραήλ: «Δημόσιο κόλπο του τυράννου Ερντογάν το ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για γενοκτονία»