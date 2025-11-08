Ισραήλ: Σε Ισραηλινοαργεντίνο που είχε σκοτωθεί στην έναρξη του πολέμου ανήκει η σορός που παραδόθηκε χθες – Επεστράφησαν 15 σοροί Παλαιστινίων

Η σορός του ομήρου που παραδόθηκε χθες, Παρασκευή, το βράδυ στη Γάζα από τα παλαιστινιακά ισλαμιστικά κινήματα Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ ταυτοποιήθηκε ως αυτή του Iσραηλινοαργεντινού ομήρου Λίορ Ρούντεφ, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

«Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης από το Εθνικό Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο (…) ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε την οικογένεια του Λίορ Ρούντεφ ότι επαναπατρίστηκε (η σορός του) για να ταφεί», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο ισραηλινοαργεντινός Λίορ Ρούντεφ σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Νιρ Γιτζάκ, καθώς προσπαθούσε να προστατεύσει το εν λόγω κιμπούτς μαζί με άλλους τέσσερις κατοίκους του από την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της Χαμάς εκείνη την ημέρα στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Ο Ρούντεφ ήταν 61 ετών και το πτώμα του είχε μεταφερθεί εκείνη την ημέρα στη Γάζα.

Η ταυτοποίηση της σορού σηματοδότησε ένα ακόμη βήμα προόδου στην εύθραυστη εκεχειρία που έχει επιτευχθεί με αμερικανική μεσολάβηση, σύμφωνα με δήλωση από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την ίδια ώρα, νοσοκομειακοί αξιωματούχοι στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι παρέλαβαν τις σορούς 15 Παλαιστινίων, οι οποίες επεστράφησαν από το Ισραήλ το Σάββατο, στο πλαίσιο της εκεχειρίας που μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, οι Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν επιστρέψει τις σορούς 23 Ισραηλινών ομήρων, ενώ πέντε παραμένουν στη Γάζα.

Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ έχει παραδώσει 285 σορούς Παλαιστινίων, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό και το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο έχει καταφέρει να ταυτοποιήσει 84 εξ αυτών, καθώς δεν διαθέτει κιτ DNA για ταυτοποίηση.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, το Ισραήλ υποχρεούται επίσης να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του ΟΗΕ Φάρχαν Χακ, η βοήθεια που φθάνει «υπολείπεται σημαντικά των αναγκών».

Περισσότεροι από 200.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας είναι έτοιμοι να μεταφερθούν στη Γάζα, όμως μόλις 37.000 τόνοι, κυρίως τρόφιμα, έχουν επιτραπεί να εισέλθουν, είπε ο ίδιος.

Η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ το 2023 προκάλεσε τον θάνατο περίπου 1.200 ανθρώπων και την απαγωγή 251 ομήρων. Από τότε, η ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 68.800 Παλαιστινίους, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο —αν και ανήκει στη διοίκηση της Χαμάς— τηρεί αναλυτικά και γενικά αξιόπιστα αρχεία, σύμφωνα με ανεξάρτητους ειδικούς.

