Βρετανία: Επέστρεψε στη φυλακή άντρας που αποφυλακίστηκε «κατά λάθος» – Σάλος με τους 262 κρατούμενους που αποφυλακίστηκαν λανθασμένα την περίοδο 2024-2025

Ο Μπίλι Σμιθ, 35 ετών, παραδόθηκε στο HMP Wandsworth τρεις ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, στην τελευταία «διοικητική γκάφα» που έστρεψε την προσοχή σε ένα υπερπλήρες και υπερφορτωμένο σωφρονιστικό σύστημα, το οποίο έχει γίνει πολιτικό βαρίδι για την κυβέρνηση των Εργατικών.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, 262 κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος κατά το έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2025, αριθμός αυξημένος κατά 128% σε σχέση με το προηγούμενο 12μηνο

Ο ένας από τους δύο κρατούμενους που αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από φυλακή του Λονδίνου παραδόθηκε την Πέμπτη, αφού χαιρέτησε τους δημοσιογράφους και κάπνισε τσιγάρο στα σκαλιά της φυλακής βικτοριανής εποχής.

Ο Σμιθ, 35 ετών, απελευθερώθηκε κατά λάθος τη Δευτέρα, την ίδια ημέρα που καταδικάστηκε σε σχεδόν τέσσερα χρόνια φυλάκισης για πολλαπλές απάτες.

Οι επικεφαλής των φυλακών κλήθηκαν σε σύσκεψη την Πέμπτη για να συζητήσουν τα λάθη και καταβάλλονται προσπάθειες για την επικαιροποίηση ενός συστήματος που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί αρχεία φυλακών σε χαρτί, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς.

Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τον Μπραχίμ Καντούρ-Σερίφ, 24 ετών, ο οποίος απελευθερώθηκε κατά λάθος από το Wandsworth στις 29 Οκτωβρίου και εξέτιε ποινή για καταπάτηση με σκοπό την κλοπή, ενώ είναι και εγγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης.

Ο Σερίφ, Αλγερινός υπήκοος, εισήλθε νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019, αλλά είχε υπερβεί τη διάρκεια της παραμονής του και βρισκόταν στα αρχικά στάδια της διαδικασίας απέλασης.

Οι δύο άνδρες απελευθερώθηκαν λανθασμένα από τη φυλακή Wandsworth, η οποία βρισκόταν υπό έλεγχο μετά την απόδραση ενός άλλου κρατούμενου πριν από δύο χρόνια, ο οποίος είχε προσκολληθεί στο κάτω μέρος ενός φορτηγού διανομής τροφίμων.

Οι ακούσιες απελευθερώσεις ακολούθησαν τους αυστηρότερους ελέγχους που έπρεπε να εφαρμοστούν μετά την αποφυλάκιση ενός αιτούντος άσυλο που οδήγησε σε αύξηση των διαδηλώσεων κατά των μεταναστών από τη φυλακή Chelmsford, ανατολικά του Λονδίνου, στις 24 Οκτωβρίου.

Ο Χαντούς Γκερμπερσλάσιε Κεμπατού, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλάκιση για σεξουαλική επίθεση σε ένα 14χρονο κορίτσι, συνελήφθη μετά από διήμερη έρευνα και απελάθηκε γρήγορα στην πατρίδα του, την Αιθιοπία.

Μετά την αναζήτηση του Κεμπάτου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ισχυρότερους ελέγχους ασφαλείας στις φυλακές και ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για το σοβαρό λάθος που προκάλεσε περαιτέρω αμηχανία στη Σωφρονιστική Υπηρεσία.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, ο οποίος επίσης είναι υπουργός Δικαιοσύνης, δήλωσε «απολύτως εξοργισμένος» και προσπάθησε να επιρρίψει την ευθύνη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σωφρονιστικό σύστημα στην προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση.

Εκπρόσωποι των Συντηρητικών δήλωσαν ότι η κυβέρνηση των Εργατικών πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, καθώς η απότομη αύξηση του αριθμού συνδέεται άμεσα με την απόφασή της να απελευθερώσει ορισμένους κρατούμενους νωρίτερα για να διασφαλίσει ότι οι φυλακές δεν θα υπερβούν τη χωρητικότητά τους.

