Νότια Κορέα: Νεκρός ανασύρθηκε και τρίτος εργάτης από τα συντρίμμια λέβητα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό

Ομάδα έρευνας και διάσωσης ανέσυρε το 3ο πτώμα εργαζομένου από τα συντρίμμια μετά τη συντριβή πελώριου μεταλλικού πύργου λέβητα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της πόλης Ουλσάν της Νότιας Κορέας την Πέμπτη, ανέφεραν σήμερα νοτιοκορεατικά ΜΜΕ.

Τέσσερις άνθρωποι πιστεύεται ότι παραμένουν θαμμένοι στα συντρίμμια του πύργου κι οι Αρχές λένε πως δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους δύο από αυτούς. Η κατάρρευση στη μονάδα, παροπλισμένη πλέον, έγινε καθώς εργάτες κατέβαζαν τμήματα του πύργου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατεδάφισή του.

A structure collapse at a power station in Ulsan, South Korea, leaves five people feared trapped while four are rescued, authorities say https://t.co/zWGQgi8AVC pic.twitter.com/04iuQVqpIv — Reuters (@Reuters) November 6, 2025

Τα σωστικά συνεργεία ανέπτυξαν μέσα εντοπισμού με αισθητήρες θερμότητας, ειδικές κάμερες και εκπαιδευμένα σκυλιά στη συνεχιζόμενη επιχείρηση. Ωστόσο το εγχείρημα δυσκόλεψε ο κίνδυνος περαιτέρω κατεδάφισης της πελώριας μεταλλικής δομής.

Και οι τέσσερις εργάτες που αγνοούνται δεν υπάρχει πλέον καμιά ελπίδα πως επέζησαν, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Ζηλανδία: Κόλαση πυρκαγιάς σε εθνικό πάρκο (Video/Photos)

Λαβρόφ: «Η εντολή Πούτιν για πυρηνικές δοκιμές είναι υπό υλοποίηση»

Βραζιλία: Στους 6 οι νεκροί και πάνω από 400 οι τραυματίες από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο