search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 10:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2025 07:45

Νότια Κορέα: Νεκρός ανασύρθηκε και τρίτος εργάτης από τα συντρίμμια λέβητα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό

09.11.2025 07:45
korea_pyrosvestes
Φωτογραφία αρχείου AP

Ομάδα έρευνας και διάσωσης ανέσυρε το 3ο πτώμα εργαζομένου από τα συντρίμμια μετά τη συντριβή πελώριου μεταλλικού πύργου λέβητα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της πόλης Ουλσάν της Νότιας Κορέας την Πέμπτη, ανέφεραν σήμερα νοτιοκορεατικά ΜΜΕ.

Τέσσερις άνθρωποι πιστεύεται ότι παραμένουν θαμμένοι στα συντρίμμια του πύργου κι οι Αρχές λένε πως δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους δύο από αυτούς. Η κατάρρευση στη μονάδα, παροπλισμένη πλέον, έγινε καθώς εργάτες κατέβαζαν τμήματα του πύργου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατεδάφισή του.

Τα σωστικά συνεργεία ανέπτυξαν μέσα εντοπισμού με αισθητήρες θερμότητας, ειδικές κάμερες και εκπαιδευμένα σκυλιά στη συνεχιζόμενη επιχείρηση. Ωστόσο το εγχείρημα δυσκόλεψε ο κίνδυνος περαιτέρω κατεδάφισης της πελώριας μεταλλικής δομής.

Και οι τέσσερις εργάτες που αγνοούνται δεν υπάρχει πλέον καμιά ελπίδα πως επέζησαν, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Ζηλανδία: Κόλαση πυρκαγιάς σε εθνικό πάρκο (Video/Photos)

Λαβρόφ: «Η εντολή Πούτιν για πυρηνικές δοκιμές είναι υπό υλοποίηση»

Βραζιλία: Στους 6 οι νεκροί και πάνω από 400 οι τραυματίες από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis 771- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης… στα δύο: Ικανοποίηση για τα ενεργειακά, προβληματισμός για την Κρήτη – «Δεν είναι “μαγκιά” να πυροβολείς»

philippines (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους εν όψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ (Video)

LAVROV
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Ρούμπιο, δηλώνει ο Λαβρόφ – «Τα συμφέροντα της Ρωσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη»

O Mαττέο Ρέντσι ζητά ...να ξανανοίξουν βιομηχανίες και σχολεία πριν τις 12 Απριλίου - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον Μαραθώνιο ο Ματέο Ρέντσι: Ο στόχος, η ευχή και η… μάχη στις Βρυξέλλες

kryo_ameriki
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ ψύχους στις ΗΠΑ: Στους -12°C το θερμόμετρο στο Μίσιγκαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

aliki-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Κωνσταντάρας για ταινία - αφιέρωμα στη Βουγιουκλάκη: «Αν ήθελε ο σκηνοθέτης να φαντασιωθεί, να το έκανε σπίτι του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 10:21
mitsotakis 771- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης… στα δύο: Ικανοποίηση για τα ενεργειακά, προβληματισμός για την Κρήτη – «Δεν είναι “μαγκιά” να πυροβολείς»

philippines (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους εν όψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ (Video)

LAVROV
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Ρούμπιο, δηλώνει ο Λαβρόφ – «Τα συμφέροντα της Ρωσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη»

1 / 3