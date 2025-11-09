search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 10:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2025 08:42

Πορτογαλία: «Παραλύουν» όλα στη χώρα την 11η Δεκεμβρίου – «Όχι στο σχέδιο μεταρρύθμισης του εργατικού δικαίου»

09.11.2025 08:42
portogalia_apergia

Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία της Πορτογαλίας, η CGTP, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι προκηρύσσει γενική απεργία την 11η Δεκεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για ευρεία μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου που προωθεί η κυβέρνηση μειοψηφίας της κεντροδεξιάς.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρου δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση, που θα αναθεωρήσει πάνω από 100 άρθρα του εργατικού δικαίου, σκοπό έχει να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ευελιξία στην αγορά εργασίας.

Ανάμεσα στα πιο αμφιλεγόμενα μέτρα είναι η μείωση των ορίων όσον αφορά την πρόσληψη υπεργολάβων, η χαλάρωση των διαδικασιών ως προς τις απολύσεις και η μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια εργασίας.

«Απειλούν τα δικαιώματά μας»

Συνδικάτα τονίζουν πως οι προτάσεις της κυβέρνησης απειλούν δικαιώματα των εργαζομένων κι απαιτούν να εγκαταλειφθούν.

Το σχέδιο μεταρρύθμισης είναι «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που εξαπολύθηκαν ποτέ εναντίον των εργαζομένων» στην Πορτογαλία, τόνισε ο γενικός γραμματέας της CGTP, ο Τιάγκου Ολιβέιρα, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Λισαβόνα, όπου ανακοίνωσε την προκήρυξη της γενικής απεργίας.

«Αν υιοθετηθεί, θα χειροτερέψει τη ζωή του καθένα μας», πρόσθεσε.

«Δεν θα υποχωρήσουμε»

Χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία σε δρόμους της πορτογαλικής πρωτεύουσας, κρατώντας πανό και πλακάτ στα οποία διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «όχι στο σχέδιο μεταρρύθμισης του εργατικού δικαίου» και φωνάζοντας συνθήματα όπως «δεν θα υποχωρήσουμε, το σχέδιο αυτό πρέπει να εγκαταλειφθεί».

Ο κ. Μοντενέγκρου αναμένεται να εξασφαλίσει την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης από το κοινοβούλιο με τις ψήφους της κεντροδεξιάς Δημοκρατικής Συμμαχίας και του κόμματος της άκρας δεξιάς Σέγκα, της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Μαλαισία: Ναυάγησε πλεούμενο με τουλάχιστον 90 μετανάστες – Αγνοούνται ακόμη δύο σκάφη

Πυροβόλησαν κατά της αστυνομίας μετανάστευσης στο Σικάγο, λέει η κυβέρνηση Τραμπ

Νότια Κορέα: Νεκρός ανασύρθηκε και τρίτος εργάτης από τα συντρίμμια λέβητα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
philippines (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους εν όψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ (Video)

LAVROV
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Ρούμπιο, δηλώνει ο Λαβρόφ – «Τα συμφέροντα της Ρωσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη»

O Mαττέο Ρέντσι ζητά ...να ξανανοίξουν βιομηχανίες και σχολεία πριν τις 12 Απριλίου - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον Μαραθώνιο ο Ματέο Ρέντσι: Ο στόχος, η ευχή και η… μάχη στις Βρυξέλλες

kryo_ameriki
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ ψύχους στις ΗΠΑ: Στους -12°C το θερμόμετρο στο Μίσιγκαν

chevron ydrogono
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όταν, ο πράσινος Πρωθυπουργός, έγινε «MAGA»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα - ...Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

aliki-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Κωνσταντάρας για ταινία - αφιέρωμα στη Βουγιουκλάκη: «Αν ήθελε ο σκηνοθέτης να φαντασιωθεί, να το έκανε σπίτι του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 10:16
philippines (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους εν όψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ (Video)

LAVROV
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Ρούμπιο, δηλώνει ο Λαβρόφ – «Τα συμφέροντα της Ρωσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη»

O Mαττέο Ρέντσι ζητά ...να ξανανοίξουν βιομηχανίες και σχολεία πριν τις 12 Απριλίου - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον Μαραθώνιο ο Ματέο Ρέντσι: Ο στόχος, η ευχή και η… μάχη στις Βρυξέλλες

1 / 3