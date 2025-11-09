Πόλεμος στην Ουκρανία: Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Ρούμπιο, δηλώνει ο Λαβρόφ – «Τα συμφέροντα της Ρωσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη»

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα συμφέροντα της Ρωσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και εγώ κατανοούμε την ανάγκη για τακτική επικοινωνία. Είναι σημαντικό για τη συζήτηση του ουκρανικού ζητήματος και την προώθηση της διμερούς ατζέντας. Γι’ αυτό επικοινωνούμε τηλεφωνικά και είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο όταν χρειαστεί» δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο RIA Novosti.

Στην ίδια συνέντευξη ο κορυφαίος ρώσος διπλωμάτης δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν τη Ρωσία μέσω διπλωματικών οδών πως εξετάζουν την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διατήρηση των περιορισμών που περιγράφονται στη Νέα Συνθήκη για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (New START) πέραν της προγραμματισμένης λήξης της τον Φεβρουάριο του 2026.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική απάντηση από την Ουάσινγκτον. Μας ειπώθηκε μέσω διπλωματικών οδών ότι “το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση“» δήλωσε ο Λαβρόφ.

Νωρίτερα, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να τηρεί τους περιορισμούς της συνθήκης για ένα έτος μετά τη λήξη της, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν.

