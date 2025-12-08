EE: Πώς θα… μοιραστούν δισ. ευρώ για το δάνειο στην Ουκρανία από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Τι θα «πληρώσει» η Ελλάδα

Στη δέσμευση δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να εγγυηθούν έως και 210 δισεκατομμύρια ευρώ σε επείγοντα δάνεια προς την Ουκρανία, πρέπει να προχωρήσουν οι χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το Politico.

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, η Γερμανία πρόκειται να χορηγήσει backstop έως και 52 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τα εντυπωσιακά ποσά σε διπλωμάτες την περασμένη εβδομάδα, μετά την αποκάλυψη ενός δανείου επανορθώσεων 165 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας την χρηματική αξία των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Τα backstop, τα οποία θα κατανεμηθούν αναλογικά μεταξύ των χωρών του μπλοκ, είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η έγκριση του δανείου από τον πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ. Ο Βέλγος ηγέτης έχει αντιταχθεί στη χρήση κυρίαρχων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων λόγω ανησυχιών ότι η χώρα του μπορεί τελικά να υποχρεωθεί να επιστρέψει τα χρήματα στη Μόσχα. Περίπου 185 δισεκατομμύρια ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται υπό τη διαχείριση του χρηματοπιστωτικού αποθετηρίου Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες, ενώ άλλα 25 δισεκατομμύρια ευρώ είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρο το μπλοκ σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τα ποσά που θα δεσμεύσουν οι χώρες της ΕΕ

Για το πακέτο των 210 δισ. στην Ουκρανία, βάσει του ΑΕΠ, στην Ελλάδα αντιστοιχεί μερίδιο της τάξης του 1,3%, που μεταφράζεται σε 2,8 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μερίδιο θα αναλάμβανε η Γερμανία, με ποσοστό 24,4%, δηλαδή 51,3 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά η υπόλοιπη λίστα κρατών:

– Γαλλία: 34 δισ. ευρώ (16,2%)

– Ιταλία: 25,1 δισ. ευρώ (12%)

– Ισπανία: 18,9 δισ. ευρώ (9%)

– Ολλανδία: 13,4 δισ. ευρώ (6,4%)

– Πολωνία: 10,3 δισ. ευρώ (4,9%)

– Βέλγιο: 7,2 δισ. ευρώ (3,4%)

– Σουηδία: 7,2 δισ. ευρώ (3,4%)

– Αυστρία: 5,5 δισ. ευρώ (2,6%)

– Δανία: 4,9 δισ. δολάρια (2,3%)

– Ιρλανδία: 4,5 δισ. ευρώ (2,2%)

– Ουγγαρία: 4,4 δισ. ευρώ (1,2%)

– Ρουμανία: 4,4 δισ. ευρώ (2,1%)

– Τσεχία: 3,7 δισ. ευρώ (1,8%)

– Πορτογαλία: 3,3 δισ. ευρώ (1,6%)

– Φινλανδία: 3,2 δισ. ευρώ (1,5%)

– Σλοβακία: 1,5 δισ. ευρώ (0,7%)

– Βουλγαρία: 1,2 δισ. ευρώ (0,6%)

– Κροατία: 1,1 δισ. ευρώ (0,5%)

– Λιθουανία: 934 εκατ. ευρώ (0,4%)

– Σλοβενία: 796 εκατ. ευρώ (0,4%)

– Λετονία: 469 εκατ. ευρώ (0,2%)

– Εσθονία: 466 εκατ. ευρώ (0,2%)

– Κύπρος: 366 εκατ. ευρώ (0,2%)

Τα σύνολα ανά χώρα ενδέχεται να αυξηθούν, ωστόσο, εάν χώρες φιλικές προς το Κρεμλίνο, όπως η Ουγγαρία, αρνηθούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία – αν και οι χώρες εκτός ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν, εάν το επιλέξουν, καλύπτοντας μέρος της συνολικής εγγύησης, γράφει το Politico. Η Νορβηγία είχε συζητηθεί ως πιθανή υποψήφια μέχρι που ο υπουργός Οικονομικών της, Γενς Στόλτενμπεργκ, αποστασιοποίησε το Όσλο από την ιδέα.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειμμα προϋπολογισμού 71,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το επόμενο έτος και θα πρέπει να αρχίσει να μειώνει τις δημόσιες δαπάνες από τον Απρίλιο, εκτός εάν φτάσουν νέα χρήματα. Η Ουγγαρία άσκησε βέτο την Παρασκευή στην έκδοση νέου χρέους της ΕΕ για να καλύψει το κενό στον προϋπολογισμό του Κιέβου, θέτοντας την ευθύνη στους ηγέτες να πείσουν τον Ντε Βέβερ να υποστηρίξει τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων όταν οι ηγέτες της ΕΕ συναντηθούν στις 18 Δεκεμβρίου, αντί να βουτήξουν στα δικά τους εθνικά ταμεία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βρέθηκε στις Βρυξέλλες το βράδυ της Παρασκευής για να καθησυχάσει τον Ντε Βέβερ ότι η Γερμανία θα παράσχει το 25% του backstop, το μεγαλύτερο μερίδιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

«Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα», δήλωσε ο Μερτς μετά το δείπνο με τον Βέλγο ηγέτη. «Η ιδιαίτερη ανησυχία του Βελγίου σχετικά με το ζήτημα του πώς θα αξιοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία είναι αναμφισβήτητη και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε κάθε πιθανή λύση με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να φέρουν τον ίδιο κίνδυνο».

Έλεγχοι και ισορροπίες

Το προτεινόμενο δάνειο επανορθώσεων προβλέπει 115 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας σε διάστημα πέντε ετών, ενώ 50 δισεκατομμύρια ευρώ θα καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες του Κιέβου. Τα υπόλοιπα 45 δισεκατομμύρια ευρώ από το συνολικό πακέτο θα αποπληρώσουν ένα δάνειο της G7 στην Ουκρανία, που εκδόθηκε πέρυσι.

Τα κεφάλαια θα εκταμιευθούν σε έξι δόσεις κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις παρουσιάσεις της Επιτροπής.

Θα θεσπιστούν ορισμένοι έλεγχοι και ισορροπίες για να αποτραπεί η κλοπή των χρημάτων από απατεώνες. Όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, για παράδειγμα, αυτό θα περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι συμβάσεις και τα σχέδια δαπανών είναι αποδεκτά από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή θα αναλύσει επίσης τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας και θα σκιαγραφήσει από πού λαμβάνει η κυβέρνηση στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, επιτρέποντας στις πρωτεύουσες της ΕΕ να παρακολουθούν τη ροή χρημάτων προς το Κίεβο.

Κίνα: Αρκούδα επιτέθηκε στον εκπαιδευτή της μέσα σε ζωολογικό κήπο, σοκαριστικό video