09.12.2025 19:17

«Ποδαρικό» στην εβδομάδα (8/12), με πρωτιά τηλεθέασης για τη σειρά «Να μ’ αγαπάς»

09.12.2025 19:17
tileorasi

Έχει ενδιαφέρον η εναλλαγή στην πρώτη θέση του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου όπως καταγράφεται από τη Nielsen, από την αρχή της σεζόν.

Πρόσφατα, όπως και χθες, κορυφαία επιλογή των τηλεθεατών ήταν η σειρά «Να μ’ αγαπάς». Σε αυτή τη θέση από το Σεπτέμβριο και μέχρι τώρα, έχουν βρεθεί σειρές, μεταξύ των οποίων οι «Άγιος έρωτας» – με τις περισσότερες εμφανίσεις στο «νούμερο 1», «Το σόι σου», «Μια νύχτα μόνο», «Να με λες μαμά», «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Ένδειξη κινητικότητας των τηλεθεατών λόγω των προγραμματικών σχεδιασμών των καναλιών με διαφορετικές προτάσεις μέσα στην εβδομάδα ανά δύο ή τρεις ημέρες, αλλά και με μεταδόσεις επεισοδίων σε εβδομαδιαία βάση.

Χθες στο δεύτερο «σκαλοπάτι» της κλίμακας Nielsen με τις δημοφιλέστερες επιλογές πέρασε η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο», αλλά με μικρή διαφορά δυναμικότητας από την πρωτοπόρο σειρά του Alpha. Ωστόσο, στην απευθείας αναμέτρηση με τον «Άγιο έρωτα», επικράτησε.

Τέταρτη στις προτιμήσεις των τηλεθεατών ήταν η «Ράδιο αρβύλα», με το «Deal» πέμπτη, πρώτη όμως στην τυπολογία του. Η «Γη της ελιάς» και το «Grand Hotel», αν και φαίνεται ότι δεν μπορούν να «παρακολουθήσουν» τον ρυθμό των άλλων σειρών μυθοπλασίας του prime time ώστε να έχουν υψηλότερο πλασάρισμα, αποτελούν «ραντεβού» και εξακολουθούν να έχουν δημοφιλία.

Το ενημερωτικό ντουέτο «Live news» – κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega ολοκλήρωσε την κορυφαία 10άδα της Δευτέρας και ήταν οι ειδησεογραφικές εκπομπές με τα περισσότερα βλέμματα, στην κατηγορία τους.

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή πρώην ζευγάρι που κρατούσε ομήρους μετανάστες και τους εκβίαζε

manhatan
ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά σε 6ώροφο κτίριο στο Μανχάταν – Εντυπωσιακό βίντεο

trump zelenski 88-new
ΚΟΣΜΟΣ

FT: Νέο τελεσίγραφο Τραμπ – Δίνει στον Ζελένσκι «ημέρες» για να απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση

stefanos-tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχει παραδώσει ακόμη το δίπλωμά του ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Πότε εκπνέει η προθεσμία

amy winehouse 44- new
LIFESTYLE

Έιμι Γουάινχαουζ: Στα δικαστήρια πήγε ο πατέρας της φίλες της που πούλησαν πράγματά της – Ζητά πίσω τα… κέρδη

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

