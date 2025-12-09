«Ποδαρικό» στην εβδομάδα (8/12), με πρωτιά τηλεθέασης για τη σειρά «Να μ’ αγαπάς»

Έχει ενδιαφέρον η εναλλαγή στην πρώτη θέση του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου όπως καταγράφεται από τη Nielsen, από την αρχή της σεζόν.

Πρόσφατα, όπως και χθες, κορυφαία επιλογή των τηλεθεατών ήταν η σειρά «Να μ’ αγαπάς». Σε αυτή τη θέση από το Σεπτέμβριο και μέχρι τώρα, έχουν βρεθεί σειρές, μεταξύ των οποίων οι «Άγιος έρωτας» – με τις περισσότερες εμφανίσεις στο «νούμερο 1», «Το σόι σου», «Μια νύχτα μόνο», «Να με λες μαμά», «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι». Ένδειξη κινητικότητας των τηλεθεατών λόγω των προγραμματικών σχεδιασμών των καναλιών με διαφορετικές προτάσεις μέσα στην εβδομάδα ανά δύο ή τρεις ημέρες, αλλά και με μεταδόσεις επεισοδίων σε εβδομαδιαία βάση.

Χθες στο δεύτερο «σκαλοπάτι» της κλίμακας Nielsen με τις δημοφιλέστερες επιλογές πέρασε η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο», αλλά με μικρή διαφορά δυναμικότητας από την πρωτοπόρο σειρά του Alpha. Ωστόσο, στην απευθείας αναμέτρηση με τον «Άγιο έρωτα», επικράτησε.

Τέταρτη στις προτιμήσεις των τηλεθεατών ήταν η «Ράδιο αρβύλα», με το «Deal» πέμπτη, πρώτη όμως στην τυπολογία του. Η «Γη της ελιάς» και το «Grand Hotel», αν και φαίνεται ότι δεν μπορούν να «παρακολουθήσουν» τον ρυθμό των άλλων σειρών μυθοπλασίας του prime time ώστε να έχουν υψηλότερο πλασάρισμα, αποτελούν «ραντεβού» και εξακολουθούν να έχουν δημοφιλία.

Το ενημερωτικό ντουέτο «Live news» – κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega ολοκλήρωσε την κορυφαία 10άδα της Δευτέρας και ήταν οι ειδησεογραφικές εκπομπές με τα περισσότερα βλέμματα, στην κατηγορία τους.

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤNEWS: Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία και η «ανάγνωση» των ρωσικών κινήσεων από τις ΗΠΑ στο σημερινό (9/12) «Forcé»

Σκληρή κόντρα τη Δευτέρα (8/12) για την πρωτιά στην τηλεθέαση – Μικρό προβάδισμα του Mega

Και πάλι στο στόχαστρο του Τραμπ δημοσιογράφος του ABC News: «Είσαι τραγική, η πιο ενοχλητική σε όλο τον χώρο»