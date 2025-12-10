search
10.12.2025 19:03

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Ιερείδης – Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

10.12.2025 19:03
nikos iereidis 88- new

Τη θλίψη της για τον θάνατο του δημοσιογράφου Νίκου Ιερείδη, που πέθανε σε ηλικία 88 ετών, εκφράζει η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

«Ο Νίκος Ιερείδης γεννήθηκε το 1937 στην Αθήνα. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1961 στην εφημ. «ΤΑ ΝΕΑ». Στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» εργάστηκε ως συντάκτης ύλης για δεκαετίες, καθώς συνέχισε την εργασία του και μετά την συνταξιοδότησή του, ενώ από το 1972 έως το 1990 συνεργάστηκε με τη «Φωνή της Ελλάδας». Υπήρξε, επίσης, για πολλά χρόνια συνεργάτης των περιοδικών «Ταχυδρόμος», «Θεατής», «Ζυγός» και της εφημερίδας «Μακεδονία».

Ο Νίκος Ιερείδης εργάστηκε άοκνα για δεκαετίες ενώ είχε τις καλύτερες  σχέσεις με τους συναδέλφους του. Άνθρωπος σοβαρός και αξιοπρεπής διακρίθηκε στον τομέα του και τιμήθηκε με το Βραβείο συντακτών ύλης του Ιδρύματος Μπότση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως αποχαιρετά τον καλό συνάδελφο και συλλυπείται τους γιους του και ιδιαίτερα τον Χρήστο, ο οποίος έχει ακολουθήσει με επιτυχία τα βήματα του πατέρα του.

Η κηδεία του Νίκου Ιερείδη θα τελεστεί την Πέμπτη 11, Δεκεμβρίου στις 12:00 στο Νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας. Η οικογένεια του εκλιπόντος ζητεί αντί στεφάνων να διατεθούν χρήματα στο «Μαζί για το Παιδί», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον εκλιπόντα συνάδελφο.

