10.12.2025 18:24

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

10.12.2025 18:24
prwtoselido entos new

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Οι εντός, οι εκτός και τα επί αυτά» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τους ευπρόσδεκτους και τους αποκλεισμένους στον νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τη νέα ηγετική ομάδα και το άνοιγμα προς το κέντρο, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Οι «εντός», οι «εκτός» και οι επόμενες κινήσεις – Σε πρώτο πλάνο η προσπάθεια για ανάδειξη νέων στελεχών

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Καρότο και μαστίγιο προς τους αγρότες – Η κυβέρνηση καλεί σε συντεταγμένο διάλογο και συνάντηση με Μητσοτάκη

ΠΑΣΟΚ: Στα μπλόκα το ΠΑΣΟΚ – Το  κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ψαρεύει» στη γαλάζια δεξαμενή

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: «Καμένη» γη»- Η  Ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή και οι πολυεθνικοί γίγαντες που την συνθλίβουν- Οι μικρομεσαίοι Ευρωπαίοι αγρότες πολεμούν με τιμές που διαμορφώνονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και χάνουν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ο Γολγοθάς των … Χριστoυγέννων – Πώς το τελευταίο δίμηνο αδειάζει την τσέπη των νοικοκυριών – Χιλιάδες ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν τις τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας

ΑΡΘΡΟ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Θα πάρει η Τουρκία F-35; :Αντιρρήσεις και προβλήματα που εμποδίζουν την υλοποίηση της συμφωνίας – Η συνύπαρξη των S-400 με τα F-35 δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο διαρροής των κρίσιμων τεχνολογικών χαρακτηριστικών

ΕΥΡΩΠΗ: Μια Ευρώπη για «πέταμα» – Το νέο αμερικανικό δόγμα ασφάλειας και η γηραιά ήπειρος  -Η Ευρώπη εμφανίζεται με υπερβολικές φιλοδοξίες και ελάχιστη βούληση

ΑΡΘΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΑΚΗ: Ο κόσμος του  Frank Gehry – Ο αρχιτέκτονας που έμαθε στις πόλεις να ονειρεύονται – Ο  Gehry δεν προσπαθούσε να κάνει όμορφο κάτι που θεωρείτο άσχημο.

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Το πάρκο είχε τη δική του ιστορία – Πώς το Πεδίον του Άρεως μεταμορφώνεται, πιέζεται και επιβιώνει μέσα στις εποχικές χρήσεις

