Το ΠΑΣΟΚ στα μπλόκα με στόχο να σπάσει την γαλάζια κυριαρχία στους αγρότες

«Πρώτα απ’ όλα πρέπει να δούμε την επιβολή πλαφόν στα αγροτικά εφόδια και το ζήτημα της αναστολής δόσεων σε Εφορία, Ταμεία, funds και servicers. Ταυτόχρονα, πρέπει να δούμε το πώς θα γίνονται νωρίτερα οι δηλώσεις ΟΣΔΕ» δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ζητώντας την αναστολή των οφειλών των αγροτών μέχρι να λάβουν ικανή να καλύψει τις ανάγκες τους χρηματοδότηση.

Το ΠΑΣΟΚ με τον τρόπο αυτό στηρίζει στην πράξη και με τις θέσεις του τα αιτήματα των αγροτών. Στο επίπεδο των συμβολισμών μετά το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ που βρέθηκε σε όλα τα μπλόκα της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλευρό των αγροτών στάθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκεπτόμενος το μπλόκο τους στην Καρδίτσα.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έμεινε για αρκετή ώρα με τους αγρότες συνομιλώντας για τα αιτήματα τους και τόνισε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι δίπλα τους. «Ο πρωτογενής τομέας εκπέμπει SOS, βρίσκεται σε οριακό σημείο. Αντί λοιπόν να τους καλέσουν σε διάλογο, προσπαθούν να τους επιτεθούν. Μιλούν για «βολεμένους», επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό, επενδύσουν στον διχασμό» τόνισε. Σε κάθε ευκαιρία τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θυμίζουν ότι η κυβέρνηση θυμήθηκε τους αγρότες όταν βγήκαν στους δρόμους και ανεβάζουν τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν καλά ότι οι αγρότες ήταν μια από τις πιο κρίσιμες δεξαμενές της ΝΔ στις κάλπες. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2023, οι αγρότες ψήφισαν ΝΔ σε ποσοστό 47,9% αφήνοντας πίσω σε απόσταση δεύτερο ΠΑΣΟΚ με 12,5%. Οι όποιες απώλειες προκληθούν στη ΝΔ θα είναι σημαντικές για το ΠΑΣΟΚ πόσο μάλλον αν αυτές μετατραπούν σε εισροές προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Στον τελευταίο μη προεκλογικό χρόνο κάθε ρωγμή στο κυβερνητικό στρατόπεδο θα μπαίνει στο επίκεντρο του ΠΑΣΟΚ το οποίο θα στρέφει τα πυρά του άμεσα προς την ΝΔ με στόχο να μένει στο δίπολο απέναντι της. Η παράμετρος Τσίπρα και η επικείμενη δημιουργία του πολιτικού φορέα του πρώην Πρωθυπουργού, κάνει τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανεβάζει στροφές.

Οι μηχανές θα παραμείνουν αναμμένες με κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη να στηρίζουν από κοντά τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Στο ίδιο πλαίσιο εντατικά δουλεύουν οι βουλευτές που συμμετέχουν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο επιτελείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά που αναδεικνύει το σκάνδαλο φέρνοντας προ των ευθυνών της, την κυβέρνηση. Στην κατεύθυνση αυτή και προκειμένου να μην μείνει χώρος για τον Αλέξη Τσίπρα , ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνεχίσει με επίκαιρες ερωτήσεις πάνω στα μεγαλύτερα προβλήματα των πολιτών να προκαλεί σκληρές αντιπαραθέσεις με τον Πρωθυπουργό.

