Στα μπλόκα ο Ανδρουλάκης: «Η διαφθορά και η ανικανότητα της κυβέρνησης έχουν οδηγήσει τους παραγωγούς σε αδιέξοδο»

Στο μπλόκο στον Ε65, στα Τρίκαλα, βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανρδουλάκης και συνομίλησε με αγρότες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Οι αγρότες του είπαν ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο. «Το να βγαίνουμε κάθε χρόνο στον δρόμο και να διεκδικούμε τα αυτονόητα, δεν μας βγάζει πουθενά. Τα πράγματα πλέον έχουν φτάσει στο απροχώρητο, τα χωριά μας ερημώνουν».

Από τη πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πώς για το ΠΑΣΟΚ αποτελεί εθνική προτεραιότητα να μην ερημώσει η ύπαιθρος ενώ χαρακτήρισε δίκαια τα αιτήματα των αγροτών.«Το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί. Θα έπρεπε να μπορείτε να παράγετε και να καταναλώνετε τη δική σας ενέργεια και όχι να είστε πελάτες ισχυρών συμφερόντων που έχουν κάνει πάρτι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα έπρεπε να υπάρχει ρύθμιση των κόκκινων δανείων των συνεταιρισμών. Θα έπρεπε να λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ στα ευρωπαϊκά πρότυπα και όχι να έχει γίνει ένα ριφιφί των βασικών ενισχύσεων, των επιδοτήσεων από επιτήδειους της Νέας Δημοκρατίας και να μην επιτρέπουν στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών της» σχολίασε κάνοντας λόγο για αδιέξοδο των παραγωγών ως «αποτέλεσμα της διαφθοράς, της ανικανότητας και της ατιμωρησίας της σημερινής κυβέρνησης», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ανέπτυξε τις παρεμβάσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ: «Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ πρέπει να αναθεωρηθεί. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι διοικήσεις πρέπει να επιλέγονται με διεθνή διαγωνισμό και μάλιστα με πενταετή θητεία ώστε να μην είναι ρουσφετομάγαζο του εκάστοτε πρωθυπουργού και του περιβάλλοντός του. Προτείνουμε οι παραγωγοί να παίρνουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης σε πάρκα ανανεώσιμων πηγών καθώς και την κάρτα του αγροτικού πετρελαίου για να το παίρνετε αφορολόγητο από την αντλία. Προτείνουμε επίσης να υπάρχει πλαφόν σε κάποιους συντελεστές του κόστους παραγωγής, δηλαδή να βλέπουμε ποιες είναι οι υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη και να υπάρχει ένας μέσος όρος στη δυνατότητα αύξησης στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές», ανέφερε.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι κάθε χρόνο μειώνεται αισθητά ο αριθμός των νέων αγροτών και υπογράμμισε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την παροχή κινήτρων για εγκατάσταση νέων στην ύπαιθρο, τη δημιουργία «Αγροτικού Ταμείου Νέας Γενιάς» για την υποστήριξη νεοεισερχόμενων στον πρωτογενή τομέα, την παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες αγροτικής γης για παραχώρηση γης σε νέους αγρότες καθώς και την αναβίωση του προγράμματος παραχώρησης δημοσίων ανεκμετάλλευτων εκτάσεων σε νέους αγρότες.

Ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι «η διαχείριση του νερού είναι ένα κοινωνικό αγαθό, πρέπει να είναι στα χέρια του κράτους, της αυτοδιοίκησης και των παραγωγών. Δεν συζητάμε σε καμία περίπτωση ιδιωτικοποίηση του νερού. Δεν θα φτιάξουμε -μετά την ενέργεια- μια νέα ομηρία».

Και επανέλαβε ότι πρέπει να δημιουργηθούν πολλά κέντρα αναπαραγωγής ζώων στη χώρα μας σε συνδυασμό με αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς: «Δεν γίνεται σε κάθε καταστροφή είτε είναι ο Daniel είτε η πανώλη είτε η ευλογιά να είστε εκτεθειμένοι και να πρέπει να κάνουμε νέες εισαγωγές ζώων στη χώρα».

Τέλος, επέκρινε την κυβέρνηση ότι υπάρχει καθολική ατιμωρησία: «Τη μια έχουμε τις υποκλοπές, την άλλη τα Τέμπη, την άλλη τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι μόνιμα στην Αθήνα, αλλά κάποιοι είναι στο απυρόβλητο. Αν δεν πληρώσουν κάποιοι -δεν το λέω εκδικητικά, το λέω βάσει των ευθυνών που έχει η εκάστοτε κυβέρνηση- δυστυχώς θα έχουμε πράσινο σήμα σε μεγαλύτερα φαινόμενα διαφθοράς που θα υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον, γι’ αυτό δεσμεύομαι σε εσάς να αναλάβουμε πρωτοβουλία για την αναθεώρηση του άρθρου 86», σημείωσε.

Μαρινάκης: Τα τρία ψέματα του Ανδρουλάκη

Σχολιάζοντας την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στο μπλόκο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τον κατηγόρησε «για ακόμα μία φορά ο κ. Ανδρουλάκης σύρθηκε στον δρόμο του λαϊκισμού».

Ο ίδιος υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τις δηλώσεις του, κατά την παρουσία του στα μπλόκα των αγροτών, κατέφυγε σε 3 ψέματα και ανακρίβειες, ενώ καλείται να απαντήσει σε ένα βασικό ερώτημα που τίθεται από την κοινωνία:

«Πρώτον, ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση, αντί να καλέσει τους αγρότες σε διάλογο, επενδύει τάχα στον διχασμό. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχουν τονίσει ότι οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές σε εκπροσώπους που θα ορίσουν οι ίδιοι οι αγρότες.

Δεύτερον, είπε ότι δεν έχει γίνει τίποτα για το κόστος παραγωγής, τη στιγμή που η σημερινή κυβέρνηση είναι η μόνη που αντιμετώπισε προβλήματα δεκαετιών, μειώνοντας τον ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα, λιπάσματα και ζωοτροφές, δίνοντας μόνιμη λύση στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και χαμηλή τιμή στο αγροτικό ρεύμα για 10 χρόνια.

Τρίτον, απέκρυψε ότι φέτος οι ενισχύσεις των παραγωγών μας θα είναι υψηλότερες κατά 600 εκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν καθώς, αφού καταβληθούν η βασική ενίσχυση, η συνδεδεμένη, η εξισωτική αποζημίωση και τα οικολογικά σχήματα θα ακολουθήσει μια ”δεύτερη κατανομή” για τους ειλικρινείς αγρότες» αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Εκτός από τα ψέματα και τις ανακρίβειες που είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ξέχασε να απαντήσει στο βασικό ερώτημα προς τους πολίτες που ταλαιπωρούνται: Συμφωνεί ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων; Η σημερινή του παρουσία στα μπλόκα δίνει αυτομάτως την απάντηση και καταδεικνύει στην πραγματικότητα σε ποια κατεύθυνση κινείται το κόμμα του» κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

