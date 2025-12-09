Φόροι: Τα νοικοκυριά έχουν κουραστεί να πληρώνουν, 1 στα 4 δεν μπορεί – Η προσφυγή στις 24 δόσεις

Μπορεί κάθε μήνα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να σκαρφαλώνουν το γνωστό βουνό των υποχρεώσεων, αλλά τα νούμερα της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι, παρά την πίεση, η φορολογική συνέπεια παραμένει όρθια. Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025, πάνω από 8 στα 10 ευρώ φόρων πληρώθηκαν στην ώρα τους. Άλλοι από συνήθεια, άλλοι από φόβο και άλλοι γιατί ξέρουν πως η «διολίσθηση» σε ληξιπρόθεσμα δεν συγχωρείται εύκολα.

Οι επιχειρήσεις, πάλι, εμφανίζονται ως οι πιο πειθαρχημένοι της παρέας. Στον φόρο εισοδήματος, το 89,26% των ποσών πληρώθηκε εμπρόθεσμα, με 5,574 δισ. ευρώ να φτάνουν κανονικά στο δημόσιο ταμείο. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό κρατήθηκε σταθερά υψηλό μήνα με τον μήνα, δείχνοντας ότι οι εταιρικές λογιστικές μηχανές μπορεί να πιέζονται, αλλά δεν παραδίδουν τα όπλα.

Στον ΦΠΑ, η εικόνα είναι καλή, αλλά με εμφανή σημάδια κούρασης. Από τα 17,644 δισ. ευρώ που βεβαιώθηκαν, εισπράχθηκαν 14,394 δισ., με συμμόρφωση 81,58%. Τον Οκτώβριο όμως η αγορά έδειξε να ζορίζεται: το 78,6% καταβλήθηκε στην ώρα του, με 1,814 δισ. ευρώ να φτάνουν τελικά στο Δημόσιο αντί για τα 2,3 δισ. που αναμένονταν. Μικρή υποχώρηση μεν, αρκετή δε για να ψιθυρίζουν γνώστες ότι «ο τζίρος δεν είναι αυτός που φαίνεται».

Τα νοικοκυριά, από την άλλη, σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος. Στον φόρο εισοδήματος, η εμπρόθεσμη πληρωμή φτάνει μόλις στο 74,08%, με 2,894 δισ. ευρώ να καταβάλλονται στην ώρα τους. Χιλιάδες προσφεύγουν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη, προσπαθώντας να κρατήσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό σε μια κάποια ισορροπία. Τον Οκτώβριο το ποσοστό ανέβηκε λίγο στο 75,57%, αλλά η εικόνα παραμένει: η τσέπη έχει όρια.

Στον ΕΝΦΙΑ τώρα, τον φόρο που κανείς δεν αγαπά αλλά όλοι ξέρουν πως δεν μπορούν να αποφύγουν, η εισπραξιμότητα φτάνει το 78,73%. Από τα 1,987 δισ. ευρώ που βεβαιώθηκαν, οι ιδιοκτήτες πλήρωσαν 1,565 δισ., και μάλιστα τον Οκτώβριο η συνέπεια ανέβηκε στο 82,86%. Γκρινιάζουν, πιέζονται, αλλά στο τέλος περνάνε από το ταμείο.

Το συμπέρασμα; Παρά την ακρίβεια, την πίεση και την κόπωση, η φορολογική μηχανή εξακολουθεί να δουλεύει. Η ΑΑΔΕ βλέπει τα ποσοστά και χαμογελά συγκρατημένα, το ΥΠΟΙΚ χτίζει αφήγημα σταθερότητας και οι φορολογούμενοι συνεχίζουν – άλλοι με βήμα σταθερό, άλλοι λαχανιασμένοι, αλλά όλοι μέσα στο παιχνίδι.

Και κάπου μέσα στο σύνολο των αριθμών, τα «ποντίκια» των οικονομικών στοιχείων συνεχίζουν να ψάχνουν τι δείχνει πραγματική αντοχή και τι απλώς… αναβολή πληρωμής.

Διαβάστε επίσης:

Η ελληνική ύπαιθρος αδειάζει: 85.000 παραγωγοί εκτός πρωτογενούς τομέα – Στα όρια έκρηξης οι αγροτικές κινητοποιήσεις, οι τιμές εκτοξεύονται

«Rebrain Greece» στη Νέα Υόρκη: Κάλεσμα επιστροφής σε Έλληνες επαγγελματίες με φορολογικά κίνητρα και ρεκόρ συμμετοχών

ΠΟΜΙΔΑ: Μίνι ΕΝΦΙΑ μεταμφιεσμένος σε δημοτικό τέλος δημιουργεί τριπλή επιβάρυνση ιδιοκτητών από 2027