Η ελληνική ύπαιθρος αδειάζει: 85.000 παραγωγοί εκτός πρωτογενούς τομέα – Στα όρια έκρηξης οι αγροτικές κινητοποιήσεις, οι τιμές εκτοξεύονται

Σε βαθιά κρίση βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας, καθώς μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες 85.000 γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς και δασεργάτες εγκατέλειψαν το επάγγελμα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία αγροτικών οργανώσεων και υπηρεσιών. Πρόκειται για μια απώλεια χωρίς προηγούμενο, η οποία επιβεβαιώνει πως η ελληνική ύπαιθρος συρρικνώνεται με ταχείς ρυθμούς, ενώ η διατροφική επάρκεια της χώρας τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση.

Η συνεχής αύξηση του κόστους παραγωγής — λίπασμα, ζωοτροφές, καύσιμα, ενέργεια — έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους παραγωγούς. Για πολλούς, το κόστος για να καλλιεργήσουν ή να συντηρήσουν ζώα είναι υψηλότερο από τα έσοδα που εξασφαλίζουν, οδηγώντας σε σταδιακή εγκατάλειψη δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, οι συχνές καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις και οι γραφειοκρατικές εμπλοκές σε δηλώσεις ΟΣΔΕ επιβαρύνουν μια ήδη εύθραυστη κατάσταση.

Οι παθογένειες που βυθίζουν τον πρωτογενή τομέα

Οι αγρότες στηλιτεύουν το γεγονός ότι η διαδικασία του ΟΣΔΕ, ενώ έχει ψηφιοποιηθεί, παραμένει περίπλοκη και συχνά αλλάζει κανόνες μέσα στη χρονιά, προκαλώντας αναστάτωση και καθυστερήσεις στην καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων. Πολλές εκμεταλλεύσεις έχασαν μέρος της ενίσχυσης λόγω λαθών ή καθυστερημένων διορθώσεων, γεγονός που οδήγησε αρκετούς παραγωγούς να αποφασίσουν πως «δεν αξίζει πλέον».

Σημαντική πίεση ασκούν και οι ελληνοποιήσεις προϊόντων, που μειώνουν τις τιμές παραγωγού και οδηγούν στην απαξίωση ελληνικών προϊόντων. Οι κτηνοτρόφοι, ειδικά, βλέπουν το κόστος ζωοτροφών να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι τιμές αγοράς είναι συμπιεσμένες από εισαγωγές φθηνότερων πρώτων υλών.

Κινητοποιήσεις με φόντο έναν «χαμένο» κλάδο

Μέσα σε αυτή την εικόνα, οι αγρότες συνεχίζουν τις μαζικές κινητοποιήσεις. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συνελεύσεις σε Θεσσαλία, Μακεδονία και Δυτική Ελλάδα, με τους παραγωγούς να προειδοποιούν ότι «η φετινή χρονιά δεν βγαίνει».

Τα κύρια αιτήματα είναι:

Μείωση κόστους παραγωγής (αγροτικό πετρέλαιο, ρεύμα, ζωοτροφές)

Ταχεία εκκαθάριση και καταβολή επιδοτήσεων

Δίκαιες αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές

Αποτελεσματική καταπολέμηση των ελληνοποιήσεων

Στήριξη των μικρών εκμεταλλεύσεων που απειλούνται με εξαφάνιση

«Ο κόσμος φεύγει από τη γη του. Αν χαθεί αυτός ο χρόνος, δεν θα υπάρχει επιστροφή», σημειώνουν εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μπλόκων σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Η απειλή για την κοινωνία και την οικονομία

Η συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα δεν αφορά μόνο τους αγρότες. Η Ελλάδα, που κάποτε ήταν αυτάρκης σε βασικά προϊόντα, εξαρτάται σήμερα σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό από εισαγωγές σε σιτάρι, γάλα, κρέας και όσπρια — γεγονός που καθιστά τη χώρα ευάλωτη σε τιμολογιακές κρίσεις και διεθνείς αναταράξεις.

Κάθε παραγωγός που εγκαταλείπει την ύπαιθρο αποτελεί απώλεια για την τοπική οικονομία, για τη διατροφική αλυσίδα και για την κοινωνική συνοχή. Η συζήτηση, πλέον, δεν αφορά μόνο τον αγροτικό κλάδο, αλλά την ίδια τη βιωσιμότητα της εθνικής παραγωγή

