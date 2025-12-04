Στο στόχαστρο 770 μεταβιβάσεις και δωρεές – Η ΑΑΔΕ ψάχνει πιθανές καταχρήσεις αφορολόγητων

Η αγορά ακινήτων και οι οικογενειακές μεταβιβάσεις έχουν πάρει φωτιά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τα αφορολόγητα όρια να λειτουργούν συχνά ως κίνητρο για ιδιαίτερα δημιουργικές δηλώσεις. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που η ΑΑΔΕ αποφάσισε να ανοίξει 770 φακέλους, αναζητώντας αν πίσω από τη μαζική χρήση απαλλαγών κρύβονται και παρατυπίες που απαιτούν δεύτερη ματιά.

Στις υποθέσεις πρώτης κατοικίας, οι ελεγκτές εξετάζουν αν πράγματι οι δικαιούχοι δεν είχαν ήδη κάποια μορφή κατοικίας ή δικαιώματος κυριότητας. Παρά το ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι σαφές, στην πράξη φαίνεται πως δεν έλειψαν περιπτώσεις όπου τα όρια ερμηνεύτηκαν με αρκετή ευελιξία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη σχέση αγοραστή–πωλητή, καθώς η απαλλαγή δεν ισχύει όταν υπάρχει στενή συγγένεια. Η πενταετής παραμονή του ακινήτου στην κατοχή του νέου ιδιοκτήτη αποτελεί ακόμη ένα σημείο που θα ελεγχθεί, αφού συχνά παρακάμπτεται στην πράξη.

Στο μέτωπο των κληρονομιών, η έρευνα επικεντρώνεται στη διασταύρωση των εγγράφων και στο κατά πόσο η αξία των ακινήτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων έχει αποτυπωθεί ορθά. Η φορολογία ξεκινά πάνω από τις 150.000 ευρώ, όμως σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίστηκαν δηλώσεις που απαιτούν πρόσθετη τεκμηρίωση, είτε ως προς τα χρέη της κληρονομιάς είτε ως προς τον χρόνο γένεσης της υποχρέωσης. Με δεδομένο και το ειδικό αφορολόγητο των 400.000 ευρώ για σύζυγο και ανήλικα τέκνα, δεν λείπουν οι περιπτώσεις που χρειάζονται διευκρινίσεις.

Στο κομμάτι των χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών, οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως στις μεταφορές ποσών που εμφανίζονται ως αφορολόγητες, αλλά δεν έγιναν όπως προβλέπει ο νόμος. Το υψηλό όριο των 800.000 ευρώ για στενούς συγγενείς έχει δημιουργήσει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και ορισμένες πρακτικές που δεν συμβαδίζουν με τη νομοθεσία — είτε γιατί η σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων δεν πληροί τα κριτήρια, είτε γιατί τα χρήματα δεν μεταφέρθηκαν μέσα από το τραπεζικό σύστημα, όπως απαιτείται.

Η ΑΑΔΕ, χωρίς θορύβους αλλά μεθοδικά, επιχειρεί να χαρτογραφήσει πού ακριβώς γίνεται σωστή χρήση των απαλλαγών και πού υπάρχει ανάγκη διορθωτικών κινήσεων. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν οι έλεγχοι αυτοί θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά ή αν θα χρειαστεί ακόμη πιο αυστηρό πλαίσιο, ώστε τα αφορολόγητα όρια να μην παραμένουν απλώς γενναιόδωρα, αλλά και δίκαια.

