ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

02.12.2025 15:12

Eurostat: Μεγάλη αύξηση στον πληθωρισμό τον Νοέμβριο – Από το 1,6% στο 2,9%

02.12.2025 15:12
Μεγάλη αύξηση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, καθώς σύμφωνα με την Eurostat σκαρφάλωσε στο 2,9%, από το 1,6% του προηγούμενου μήνα.

Το ίδιο διάστημα ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 2,2%, επιταχύνοντας ελαφρώς από το 2,1% που ήταν τον Οκτώβριο, παραμένοντας ωστόσο κοντά στον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η πτώση των τιμών της ενέργειας αντιστάθμισε τις ακόμη ισχυρές πιέσεις κυρίως στις τιμές των υπηρεσιών.

1 / 3